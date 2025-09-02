नई दिल्ली: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. वैसे उत्तर- पश्चिम भारत के कई राज्यों में आने वाले तीन दिनों के भीतर भारी बारिश होने का अनुमान है.
इसके साथ गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक में आने वाले दो से तीन दिनों के दौरान भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं, 4 और 5 सितंबर को गुजरात में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान है.
उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर 01 सितंबर को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश का हाल
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई. जम्मू, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हुई.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट के ऊपर एक चक्रवाती हवा का परिसंचरण बना हुआ है. इसके प्रभाव में अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में अगले एक दो दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं.
पश्चिम भारत
गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.
Extremely heavy rain likely in parts of Gujarat (04th & 05th September). Heavy rainfall also expected in Konkan & Goa (September 01st–6th), Marathwada (September 02nd–03rd), Saurashtra & Kutch (September 04th–07th), Madhya Maharashtra (next 7 days).
पूर्वी और मध्य भारत
ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान है. इस दौरान इस क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कई स्थानों अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और यनम में कई स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भीषण बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.