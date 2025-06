ETV Bharat / bharat

देश के इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल - AAJ KA MAUSAM

मुंबई में सोमवार को हुई बारिश का नजारा ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 17, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 8:15 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज मॉनसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. मॉनसून को लेकर ऐसी ही परिस्थितियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों के लिए भी अगले 2 दिनों तक रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही. तमिलनाडु, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात क्षेत्र, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, कोंकण, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बारिश के साथ आंधी आई. मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक में आज और कल कई स्थानों पर सामान्य बारिश होने के आसार हैं. तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में आज से अगले एक दो दिनों के दौरान बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इन जगहों पर तेज हवा, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. पश्चिम भारत

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज मॉनसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. मॉनसून को लेकर ऐसी ही परिस्थितियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों के लिए भी अगले 2 दिनों तक रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही. तमिलनाडु, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात क्षेत्र, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, कोंकण, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बारिश के साथ आंधी आई. मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक में आज और कल कई स्थानों पर सामान्य बारिश होने के आसार हैं. तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में आज से अगले एक दो दिनों के दौरान बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इन जगहों पर तेज हवा, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. पश्चिम भारत गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अधिकांश जगहों पर एक से दो दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान आंधी, बिजली चमकने की संभावना है. पूर्वी और मध्य भारत मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, बिहार, झारखंड, ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में अगले एक दो दिनों के दौरान गरज, बिजली और तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना. उत्तर-पश्चिम भारत पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर अगले एक दो दिनों के दौरान बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान आंधी, गरज और बिजली चमकने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम विभिन्न हिस्सों में अगले एक दो दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इन जगहों पर अत्यधिक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. ये भी पढ़ें- देशभर में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को चेतावनी - MONSOON RAINFALL ALERT

Last Updated : June 17, 2025 at 8:15 AM IST