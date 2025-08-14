नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं.
इसी के साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों में आज से दो दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है. इसके साथ ही बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना विभिन्न हिस्सों में आज भीषण वर्षा होने का अनुमान है. अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तराखंड के कुछ स्थानों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.
updated nowcast map showing spell of moderate to intense rainfall mainly over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, North Madhya Pradesh, West Uttar Pradesh during next 3 hours. @moesgoi @DDNewslive @airnewsalerts @ndmaindia pic.twitter.com/jsRZrEJkN5— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 14, 2025
पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल
ओडिशा, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, केरल में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा हुई. उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अलग-अलग भागों में बारिश हुई.
During 0830-2330 hrs IST of Yesterday, the 13th August, Heavy to very heavy rainfall (in mm) over coastal Andhra Pradesh (Vijaywada 128; Tuni 80) and moderate rainfall over West Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Gangetic West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Vidarbha, Konkan & Goa.— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 13, 2025
(1/5) pic.twitter.com/LJPd4kRfwz
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज से अगले तीन दिनों के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा असम और मेघालय अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यनम, रायलसीमा, कराईकल के अलग-अलग हिस्सों में आज से दो दिनों के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ ही गरज और बिजली की भी संभावना है.
दैनिक मौसम परिचर्चा (13.08.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 13, 2025
उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में 13 और तेलंगाना में 13-14 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
YouTube : https://t.co/mHJLGSDozl#imd #WeatherUpdate #mausam #Rainfall #monsoon #Uttarakhand #Bihar #Telangana #AndhraPradesh… pic.twitter.com/lgjwu5oFpf
पूर्वी और मध्य भारत
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगा के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार, ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
पश्चिम भारत
महाराष्ट्र और इसके के घाट क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर आज से दो दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है.