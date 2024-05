ETV Bharat / bharat

आसमान से बरस रही आग, राजस्थान में पारा 48 पार, जानें अपने शहर का हाल - weather forecast on may 24 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2024, 7:19 AM IST | Updated : May 24, 2024, 9:13 AM IST

आसमान से बरस रही आग ( प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI) )

हैदराबाद: मई का महीना चल रहा है और देश में भयंकर गर्मी भी पड़ रही है. देश की जनता त्राहिमाम कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में तापमान 45 पार पहुंच गया है. बात करें हीटवेव की तो लोग बुरी तरह प्रभावित हैं. पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है. राजस्थान में तापमान 48 के पार पहुंच चुका है. लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं, लेकिन राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही है. उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भी पारा चरम पर है. मौसम विभाग की मानें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 45 पार पहुंच गया है. विभाग ने चेतावनी जारी की है आने वाले 4 से 5 दिनों तक यही हाल रहने वाला है. इससे इतर पूर्वोत्तर राज्य असम के लोगों को आज सुबह से गर्मी से राहत मिली है. यहां डिब्रूगढ़ में शुक्रवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. मध्य प्रदेश और उत्तर भारत का जानिए हाल

बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी गर्मी का पारा 46 पार है. गर्मी की वजह से पानी की समस्या भी होने लगी है. वहीं, गुजरात में भी गर्मी मुंह चिढ़ा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद में 45.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. कमोबेश यही हाल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का भी है. यहां भी गर्मी का प्रकोप जारी है. लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चंडीगढ़, देश की राजधानी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में और गर्मी पड़ेगी. लोगों को सलाह देते हुए विभाग ने कहा कि भयंकर गर्मी पड़ रही है. बच्चे, बूढ़ें और हार्ट पेशेंट से ग्रस्त लोग बाहर ना निकलें और सावधानी बरतें. मौसम विभाग ने आगे बताया कि रात में राहत नहीं मिलने वाली है. इस समय भी पारा उच्च रहेगा. पढ़ें: हीटवेव: उत्तर भारत लू की चपेट में, रेड अलर्ट जारी, दक्षिण में हल्की बारिश की संभावना - Heatwave Alert In North India

