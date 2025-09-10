ETV Bharat / bharat

असम, बंगाल, सिक्किम समेत दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, हैदराबाद में अलर्ट

भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसम विभाग ने तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश की संभावना जताई है.

weather forecast heavy rain alert in Hyderabad Telangana Tamil Nadu Puducherry
तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान, हैदराबाद में अलर्ट जारी (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 1:44 PM IST

6 Min Read
हैदराबाद/ चेन्नई: देश के कुछ राज्यों में फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है. भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसम विभाग (IMD) ने तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर; अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड और मणिपुर में 12-15 सितंबर के दौरान भारी से भारी बारिश की संभावना है.

आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, तमिलनाडु (10 और 11 सितंबर), केरल और माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक (10 सितंबर), तटीय आंध्र प्रदेश और यनम (13 सितंबर तक), तेलंगाना (14 सितंबर तक), उत्तर आंतरिक कर्नाटक (15 सितंबर तक) में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ हल्की-मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इसके अलावा अगले 4 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज सतही हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) चल सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद समेत अन्य जिलों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. बारिश के अलावा, आईएमडी ने आंधी, बिजली, तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया है.

संभावित मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है जो 14 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा. यह पूर्वानुमान और चेतावनी जोगुलम्बा गडवाल, वानापर्थी और नागरकुरनूल को छोड़कर तेलंगाना के सभी जिलों में लागू होगी.

बारिश (File/ ANI)

आईएमडी ने हैदराबाद में मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी के मुताबिक, शहर में बुधवार से शनिवार तक तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. हालांकि, हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट सिर्फ 12 और 13 सितंबर को ही जारी किया गया.

वहीं, पिछले दो दिनों से राज्य में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है. हैदराबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए हैदराबाद के निवासियों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने की सलाह दी गई.

तमिलनाडु के 12 जिलों में बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने बुधवार को तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इस मौसम प्रणाली के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, कोयंबटूर के पहाड़ी क्षेत्रों, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, सेलम, धर्मपुरी, इरोड, थेनी और डिंडीगुल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

इसके अलावा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने और कमजोर संरचनाओं को नुकसान होने का खतरा है. संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है.

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, चेन्नई शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. शाम या रात के समय गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं. अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

आईएमडी ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है और उन्हें समुद्र में न जाने की सलाह दी है. दक्षिण-पश्चिम और मध्य अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, मन्नार की खाड़ी, उससे सटे कुमारी सागर और दक्षिणी तमिलनाडु तट पर तूफानी मौसम की संभावना है. इन क्षेत्रों में तेज हवाएं और समुद्र में उथल-पुथल मछली पकड़ने वाली नावों और छोटे जहाजों के लिए खतरा बन सकती है.

राजस्थान में अगले सप्ताह शुष्क मौसम की संभावना
जयपुर स्थित मौसम विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजस्थान में भारी बारिश का दौर थम गया है और बुधवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने बताया कि गंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र में सबसे अधिक 17 मिमी बारिश हुई. साथ ही, राज्य के पश्चिमी हिस्सों में भी इस दौरान हल्की बारिश हुई. उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम होने की संभावना है. केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने बताया कि 11 सितंबर से लगभग एक सप्ताह तक पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

17 दिन बाद जम्मू में खुले स्कूल
उधर, जम्मू में स्कूल बुधवार को फिर से खुल गए. मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू में 24 अगस्त से 17 दिनों तक स्कूल बंद रहे. स्कूल शिक्षा निदेशक (जम्मू) ने स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारियों की घोषणा की थी, और कर्मचारियों को 8 सितंबर को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था. विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने से पहले इमारतों की पूरी तरह से सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कहा गया था. इस बीच, रियासी जिले के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार को 16वें दिन भी स्थगित रही. मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन होने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी. जिसमें 35 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी.

