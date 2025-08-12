ETV Bharat / bharat

आसमान में पायलटों के लिए चुनौती ही चुनौती, विमानों के लिए खराब मौसम बड़ा खतरा - AVIATION SAFETY

विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक तकनीक के बावजूद पहाड़ी और मानसूनी क्षेत्रों में अचानक हवा का रुख बदलना पायलटों के लिए चुनौती बना हुआ है.

Weather Disruptions Continue to Challenge Aviation Safety Despite Technology and Training Advances
आसमान में पायलटों के लिए चुनौती ही चुनौती, विमानों के लिए खराब मौसम बड़ा खतरा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 9:59 PM IST

6 Min Read

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: खराब मौसम में उड़ान भरना लंबे समय से विमानन क्षेत्र के लिए एक चुनौती रहा है. यह उड़ान मार्गों को बाधित कर सकता है, विमानों को नुकसान पहुंचा सकता है और कई बार जान-माल को भी खतरे में डाल सकता है. उन्नत रडार तकनीक, उत्कृष्ट पायलट प्रशिक्षण और एयरलाइन नियामकों ने विमानन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है, लेकिन आसमान में होने वाली घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मौसम अप्रत्याशित है और यह हमेशा मशीन और मानवीय कौशल की सीमाओं की परीक्षा लेता रहेगा.

21 मई 2025 को, इंडिगो की दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक फ्लाइट को उड़ान के दौरान ओलावृष्टि सहित बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे विमान का नोज रेडोम क्षतिग्रस्त हो गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संकेत दिया कि मार्ग में खराब मौसम और मार्ग परिवर्तन में देरी के कारण विमान का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया. क्रू मेंबर्स ने विमान को वापस मोड़ने का प्रयास किया; हालांकि, जब विमान को गरजते बादल का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मौसम के अनुसार उड़ान भरने का विकल्प चुना. बादल के अंदर, ओलावृष्टि, तेज हलचल, और वैकल्पिक कानून सुरक्षा के नुकसान, अविश्वसनीय गति और बार-बार रुकने की चेतावनियों के बीच कई चेतावनियां उन्हें दी गईं.

हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह प्रतिकूल मौसम में सुरक्षा और खतरे के बीच के कम अंतर के बारे में गंभीर सवाल उठाती है, खासकर तब जब निर्णय लेने के लिए एक सेकंड से भी कम समय हो.

आसमान में चुनौती ही चुनौती
विमानन विशेषज्ञ हर्षवर्धन बताते हैं कि किसी भी उड़ान के लिए, चाहे मौसम कितना भी अच्छा क्यों न हो, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक उड़ान भरना और उतरना होता है. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, ये क्षण और भी संवेदनशील हो जाते हैं.

वह कहते हैं, "हवा की गति में अचानक बदलाव, चाहे तेज वृद्धि हो या गिरावट, लैंडिंग पॉइंट निर्धारित करने में गणना संबंधी त्रुटियां पैदा कर सकता है. यह विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों या बार-बार मानसून आने वाले क्षेत्रों, जैसे कि पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्थित संवेदनशील हवाई अड्डों पर चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे इलाकों में, हवा की दिशा तेजी से बदल सकती है, जिससे पायलटों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और कभी-कभी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि वर्षों पहले औरंगाबाद में दुर्घटना हुई थी."

शिमला जैसे ऊंचाई वाले हवाई अड्डे विशेष रूप से असुरक्षित हैं. जब तक कोई विमान जमीन पर उतरता है, तब तक हवा की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है. पहाड़ी रास्ते अनिश्चितता का एक और स्तर जोड़ते हैं, जहां मौसम मिनटों में बदल सकता है, अक्सर पायलट के प्रतिक्रिया देने से पहले ही.

आधुनिक तकनीक जोखिम खत्म नहीं कर सकती
आधुनिक रंगीन मौसम रडारों के आगमन से पायलटों की खतरनाक मौसम कोशिकाओं का पता लगाने और उनसे बचने की क्षमता में सुधार हुआ है. हालांकि, ऐसे उपकरणों के साथ भी, मौसम के निर्माण के दौरान, पायलटों को वायु-कुंडों (air pockets) जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है - कम दबाव वाले क्षेत्र जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक ऊंचाई में गिरावट का कारण बन सकते हैं.

इन गिरावटों से यात्रियों को असुविधा हो सकती है, अगर सीट बेल्ट न पहनी हो तो चोट लग सकती है, और असुरक्षित सामान ओवरहेड डिब्बों से गिर सकता है. हालांकि पायलटों को विमान पर नियंत्रण पाने और उसे स्थिर करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं से कॉकपिट में भटकाव और केबिन में अफरा-तफरी मच सकती है.

वर्धन कहते हैं, "उन्नत तकनीक और बेहतर उड़ान कौशल के बावजूद, मौसम विमानन में एक निरंतर चुनौती बना हुआ है. वैश्विक स्तर पर, पायलट प्रशिक्षण अब सिम्युलेटर पर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग की ओर ज्यादा शिफ्ट हो गया है. हालांकि आज की प्रणाली कुशल पायलट तैयार करती है, लेकिन पहले के प्रशिक्षण में छोटे विमानों से लेकर बड़े विमानों तक, और ज्यादा मैन्युअल उड़ान अभ्यास के साथ, धीरे-धीरे अनुभव मिलता था. इस तरह के अनुभव से कभी-कभी अचानक, अप्रत्याशित मौसम से निपटना आसान हो जाता था."

इंडिगो घटना की डीजीसीए की जांच में एक और चिंता सामने आई: सिम्युलेटर ट्रेनिंग की एडेक्वेसी. एक अलग घटनाक्रम में, नियामक ने कोझिकोड, लेह और काठमांडू जैसे महत्वपूर्ण श्रेणी सी हवाई अड्डों पर संचालन के लिए लगभग 1,700 पायलटों को "अयोग्य सिम्युलेटर" पर प्रशिक्षण देने के लिए इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

छोटे रनवे या चुनौतीपूर्ण मार्ग वाले इन हवाई अड्डों के लिए उच्च स्तर की सटीकता और जानकारी की आवश्यकता होती है. डीजीसीए का कहना है कि यह प्रशिक्षण नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार उस विशेष हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत पूर्ण-उड़ान सिम्युलेटर का उपयोग करके नहीं किया गया था.

इंडिगो ने नोटिस को स्वीकार किया और कहा कि वह निर्धारित समय के भीतर जवाब देगा, जिससे सुरक्षा और अनुपालन के उच्च स्तर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और पुष्ट होती है.

सिम्युलेटर ट्रेनिंग की एडेक्वेसी और मौसम संबंधी बचाव का संबंध संयोगवश नहीं है. चरम परिस्थितियों में, खासकर महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर, अक्सर प्रशिक्षण का तरीका ही संतोषजनक सुरक्षित लैंडिंग और विनाशकारी अंत के बीच का अंतर तय करता है.

मौसम के खतरों से बचा नहीं जा सकता
कभी-कभी, खराब मौसम से बचना बिल्कुल असंभव होता है. 21 मई को, इंडिगो के चालक दल ने हलचल से बचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. ऐसे समय में, पायलट के पास अपने कौशल और विमान की प्रणालियों पर भरोसा करते हुए बिगड़ती परिस्थितियों में भी खतरे से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

तूफानों में बिजली गिरने, गंभीर हलचल (वायुमंडलीय विक्षोभ) और ओलावृष्टि जैसे अपने खतरे होते हैं. विमान बिजली से सुरक्षा के लिए सुसज्जित होते हैं, लेकिन फिर भी यह हो सकता है और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स या संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. जैसा कि हर्षवर्धन ने कहा, "आखिरकार, हमारे पायलटों को ही मौसम के साथ जीना और उसका प्रबंधन करना सीखना होगा."

यह भी पढ़ें- एअर इंडिया विमान की चेन्नई में इस वजह से हुई लैंडिंग? एअरलाइन ने नया बयान जारी किया

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: खराब मौसम में उड़ान भरना लंबे समय से विमानन क्षेत्र के लिए एक चुनौती रहा है. यह उड़ान मार्गों को बाधित कर सकता है, विमानों को नुकसान पहुंचा सकता है और कई बार जान-माल को भी खतरे में डाल सकता है. उन्नत रडार तकनीक, उत्कृष्ट पायलट प्रशिक्षण और एयरलाइन नियामकों ने विमानन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है, लेकिन आसमान में होने वाली घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मौसम अप्रत्याशित है और यह हमेशा मशीन और मानवीय कौशल की सीमाओं की परीक्षा लेता रहेगा.

21 मई 2025 को, इंडिगो की दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक फ्लाइट को उड़ान के दौरान ओलावृष्टि सहित बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे विमान का नोज रेडोम क्षतिग्रस्त हो गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संकेत दिया कि मार्ग में खराब मौसम और मार्ग परिवर्तन में देरी के कारण विमान का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया. क्रू मेंबर्स ने विमान को वापस मोड़ने का प्रयास किया; हालांकि, जब विमान को गरजते बादल का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मौसम के अनुसार उड़ान भरने का विकल्प चुना. बादल के अंदर, ओलावृष्टि, तेज हलचल, और वैकल्पिक कानून सुरक्षा के नुकसान, अविश्वसनीय गति और बार-बार रुकने की चेतावनियों के बीच कई चेतावनियां उन्हें दी गईं.

हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह प्रतिकूल मौसम में सुरक्षा और खतरे के बीच के कम अंतर के बारे में गंभीर सवाल उठाती है, खासकर तब जब निर्णय लेने के लिए एक सेकंड से भी कम समय हो.

आसमान में चुनौती ही चुनौती
विमानन विशेषज्ञ हर्षवर्धन बताते हैं कि किसी भी उड़ान के लिए, चाहे मौसम कितना भी अच्छा क्यों न हो, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक उड़ान भरना और उतरना होता है. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, ये क्षण और भी संवेदनशील हो जाते हैं.

वह कहते हैं, "हवा की गति में अचानक बदलाव, चाहे तेज वृद्धि हो या गिरावट, लैंडिंग पॉइंट निर्धारित करने में गणना संबंधी त्रुटियां पैदा कर सकता है. यह विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों या बार-बार मानसून आने वाले क्षेत्रों, जैसे कि पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्थित संवेदनशील हवाई अड्डों पर चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे इलाकों में, हवा की दिशा तेजी से बदल सकती है, जिससे पायलटों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और कभी-कभी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि वर्षों पहले औरंगाबाद में दुर्घटना हुई थी."

शिमला जैसे ऊंचाई वाले हवाई अड्डे विशेष रूप से असुरक्षित हैं. जब तक कोई विमान जमीन पर उतरता है, तब तक हवा की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है. पहाड़ी रास्ते अनिश्चितता का एक और स्तर जोड़ते हैं, जहां मौसम मिनटों में बदल सकता है, अक्सर पायलट के प्रतिक्रिया देने से पहले ही.

आधुनिक तकनीक जोखिम खत्म नहीं कर सकती
आधुनिक रंगीन मौसम रडारों के आगमन से पायलटों की खतरनाक मौसम कोशिकाओं का पता लगाने और उनसे बचने की क्षमता में सुधार हुआ है. हालांकि, ऐसे उपकरणों के साथ भी, मौसम के निर्माण के दौरान, पायलटों को वायु-कुंडों (air pockets) जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है - कम दबाव वाले क्षेत्र जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक ऊंचाई में गिरावट का कारण बन सकते हैं.

इन गिरावटों से यात्रियों को असुविधा हो सकती है, अगर सीट बेल्ट न पहनी हो तो चोट लग सकती है, और असुरक्षित सामान ओवरहेड डिब्बों से गिर सकता है. हालांकि पायलटों को विमान पर नियंत्रण पाने और उसे स्थिर करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं से कॉकपिट में भटकाव और केबिन में अफरा-तफरी मच सकती है.

वर्धन कहते हैं, "उन्नत तकनीक और बेहतर उड़ान कौशल के बावजूद, मौसम विमानन में एक निरंतर चुनौती बना हुआ है. वैश्विक स्तर पर, पायलट प्रशिक्षण अब सिम्युलेटर पर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग की ओर ज्यादा शिफ्ट हो गया है. हालांकि आज की प्रणाली कुशल पायलट तैयार करती है, लेकिन पहले के प्रशिक्षण में छोटे विमानों से लेकर बड़े विमानों तक, और ज्यादा मैन्युअल उड़ान अभ्यास के साथ, धीरे-धीरे अनुभव मिलता था. इस तरह के अनुभव से कभी-कभी अचानक, अप्रत्याशित मौसम से निपटना आसान हो जाता था."

इंडिगो घटना की डीजीसीए की जांच में एक और चिंता सामने आई: सिम्युलेटर ट्रेनिंग की एडेक्वेसी. एक अलग घटनाक्रम में, नियामक ने कोझिकोड, लेह और काठमांडू जैसे महत्वपूर्ण श्रेणी सी हवाई अड्डों पर संचालन के लिए लगभग 1,700 पायलटों को "अयोग्य सिम्युलेटर" पर प्रशिक्षण देने के लिए इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

छोटे रनवे या चुनौतीपूर्ण मार्ग वाले इन हवाई अड्डों के लिए उच्च स्तर की सटीकता और जानकारी की आवश्यकता होती है. डीजीसीए का कहना है कि यह प्रशिक्षण नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार उस विशेष हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत पूर्ण-उड़ान सिम्युलेटर का उपयोग करके नहीं किया गया था.

इंडिगो ने नोटिस को स्वीकार किया और कहा कि वह निर्धारित समय के भीतर जवाब देगा, जिससे सुरक्षा और अनुपालन के उच्च स्तर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और पुष्ट होती है.

सिम्युलेटर ट्रेनिंग की एडेक्वेसी और मौसम संबंधी बचाव का संबंध संयोगवश नहीं है. चरम परिस्थितियों में, खासकर महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर, अक्सर प्रशिक्षण का तरीका ही संतोषजनक सुरक्षित लैंडिंग और विनाशकारी अंत के बीच का अंतर तय करता है.

मौसम के खतरों से बचा नहीं जा सकता
कभी-कभी, खराब मौसम से बचना बिल्कुल असंभव होता है. 21 मई को, इंडिगो के चालक दल ने हलचल से बचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. ऐसे समय में, पायलट के पास अपने कौशल और विमान की प्रणालियों पर भरोसा करते हुए बिगड़ती परिस्थितियों में भी खतरे से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

तूफानों में बिजली गिरने, गंभीर हलचल (वायुमंडलीय विक्षोभ) और ओलावृष्टि जैसे अपने खतरे होते हैं. विमान बिजली से सुरक्षा के लिए सुसज्जित होते हैं, लेकिन फिर भी यह हो सकता है और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स या संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. जैसा कि हर्षवर्धन ने कहा, "आखिरकार, हमारे पायलटों को ही मौसम के साथ जीना और उसका प्रबंधन करना सीखना होगा."

यह भी पढ़ें- एअर इंडिया विमान की चेन्नई में इस वजह से हुई लैंडिंग? एअरलाइन ने नया बयान जारी किया

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER DISRUPTIONSAVIATION SAFETY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.