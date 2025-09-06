ETV Bharat / bharat

पहाड़ों पर मौसम हुआ साफ, केदारनाथ-बदरीनाथ यात्रा शुरू, सोनप्रयाग से रवाना हुए भक्त, बर्फबारी से बढ़ी ठंड

काफी दिनों के बाद आज रुद्रप्रयाग में लोगों को बारिश से राहत मिल गई, जिसके बाद भक्तों को भी केदारनाथ धाम भेजा गया.

Etv Bharat
केदारनाथ के अलावा बदरीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू कर दी गई है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग में आज मौसम साफ है और यात्रा भी खुल गयी है. इस बीच सोनप्रयाग में पिछले कई दिनों से यात्रा खुलने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को आज दर्शनों के लिए धाम भेजा गया. वहीं, केदारनाथ धाम की चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है. देश भर से केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्त धाम की चोटियों पर बर्फ देखकर प्रसन्न नजर आ रहे हैं. केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू कर दी गई है.

पहाड़ों में आज 6 सितंबर शनिवार को मौसम ने कुछ राहत दी है. सुबह से ही मौसम साफ है. एक सितंबर से बंद केदारनाथ यात्रा खुल चुकी है. मौसम साफ रहने पर यात्रा को आज से दोबारा शुरू किया गया. इस बीच आज पैदल यात्रा मार्ग और धाम में मौसम साफ होने पर सोनप्रयाग और गौरीकुण्ड में यात्रा खुलने का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हजारों भक्तों को केदारनाथ धाम भेजा गया.

यात्रियों के धाम पहुंचने से धाम में छायी वीरानी दूर होने लग गयी है. वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित केदारनाथ उमेश पोस्ती ने बताया कि केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया है. धाम पहुंच रहे भक्त आसानी से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं. यात्रा खुलते ही हजारों की संख्या में भक्त धाम पहुंच रहे हैं. देश के विभिन्न राज्यों से केदारनाथ धाम आने को लेकर फोन आ रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने के चलते तीर्थयात्री यहां नहीं पहुंच रहे हैं. आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह साफ होने के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा होने की संभावनाएं हैं.

पुरोहित केदारनाथ उमेश पोस्ती ने कहा कि केदारनाथ धाम की पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है. पहाड़ियों में बर्फ देखकर श्रद्धालुओं में भी खुशी देखने को मिल रही है. धाम में सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है. ऐसे में नगर पंचायत केदारनाथ की ओर से अलाव की व्यवस्था की जा रही है.

Rudraprayag
पहाड़ों पर मौसम हुआ साफ (ETV Bharat)

बदरी केदार मंदिर समिति उपाध्यक्ष विजय कपरवाण ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त आने को आतुर हैं, लेकिन बार-बार मौसम के खराब होने के कारण तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थाई तौर पर रोकना पड़ रहा है.

उपाध्यक्ष विजय कपरवाण ने बताया कि गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर धाम तक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं. तीर्थयात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है. जल्द ही केदारनाथ धाम स्थित ध्यान गुफा का संचालन भी बीकेटीसी करने जा रही है, जिससे भक्तों को आसानी होगी.

बीकेटीसी सदस्य विनीत पोस्ती ने कहा कि मौसम साफ होने पर केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की गई है. बिगड़ते मौसम के कारण यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा है. जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

पढ़ें---

Last Updated : September 6, 2025 at 2:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KEDARNATH DHAMWEATHER CLEARED IN RUDRAPRAYAGUTTARAKHAND CHARDHAM YATRAकेदारनाथ यात्रा शुरूKEDARNATH DHAM YAATRA START

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.