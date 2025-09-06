पहाड़ों पर मौसम हुआ साफ, केदारनाथ-बदरीनाथ यात्रा शुरू, सोनप्रयाग से रवाना हुए भक्त, बर्फबारी से बढ़ी ठंड

ETV Bharat / bharat

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग में आज मौसम साफ है और यात्रा भी खुल गयी है. इस बीच सोनप्रयाग में पिछले कई दिनों से यात्रा खुलने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को आज दर्शनों के लिए धाम भेजा गया. वहीं, केदारनाथ धाम की चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है. देश भर से केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्त धाम की चोटियों पर बर्फ देखकर प्रसन्न नजर आ रहे हैं. केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू कर दी गई है.

पहाड़ों में आज 6 सितंबर शनिवार को मौसम ने कुछ राहत दी है. सुबह से ही मौसम साफ है. एक सितंबर से बंद केदारनाथ यात्रा खुल चुकी है. मौसम साफ रहने पर यात्रा को आज से दोबारा शुरू किया गया. इस बीच आज पैदल यात्रा मार्ग और धाम में मौसम साफ होने पर सोनप्रयाग और गौरीकुण्ड में यात्रा खुलने का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हजारों भक्तों को केदारनाथ धाम भेजा गया.

यात्रियों के धाम पहुंचने से धाम में छायी वीरानी दूर होने लग गयी है. वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित केदारनाथ उमेश पोस्ती ने बताया कि केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया है. धाम पहुंच रहे भक्त आसानी से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं. यात्रा खुलते ही हजारों की संख्या में भक्त धाम पहुंच रहे हैं. देश के विभिन्न राज्यों से केदारनाथ धाम आने को लेकर फोन आ रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने के चलते तीर्थयात्री यहां नहीं पहुंच रहे हैं. आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह साफ होने के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा होने की संभावनाएं हैं.