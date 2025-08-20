ETV Bharat / bharat

झारखंड में पल-पल बदलता है मौसम का मिजाज, फिर भी नहीं है अपना रडार, पड़ोसी राज्य पर निर्भर

झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहता है, लेकिन जानकारी मिलने में देर हो जाती है. वजह अपना रडार नहीं होना है.

मौसम केंद्र रांची (Etv Bharat)
Published : August 20, 2025 at 7:19 PM IST

रांची: झारखंड देश के उन राज्यों में से एक है, जहां वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा के रूप में लोगों के ऊपर हर साल कहर बरपाता है. बंगाल की खाड़ी से निकटता की वजह से वहां बनने वाले सिस्टम की वजह से तेज हवा के झोंके, मेघगर्जन, ओलावृष्टि और अत्यधिक भारी बारिश की स्थिति बनती है. ऐसे में तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करने में बेहद अहम रोल 'रडार' (रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग) का हो जाता है.

धरती के ठीक ऊपर कम ऊंचाई पर मौसमी हलचल की सटीक जानकारी देने में 'रडार' की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. जिसके आधार पर मौसम केंद्र तात्कालिक मौसम की चेतावनी जारी करता है, जिससे कि क्षेत्र विशेष के लोग पहले से ही यह जान लें कि उनके क्षेत्र में वज्रपात या खराब मौसम की क्या संभावना है और यह अगले कितने घंटे तक रहेगा.

जानकारी देते मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक और निदेशक (Etv Bharat)

मौसम की जानकारी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है

ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी भी राज्य और वहां के मौसम केंद्र के लिए रडार की भूमिका कितनी अहम होती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि झारखंड की राजधानी रांची के मौसम केंद्र के पास अपना रडार नहीं है. मौसम की सूचनाओं के लिए पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक ओडिशा पर निर्भर है.

मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस.सी. मंडल कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों से दूरी इतनी है कि कभी स्पष्ट इंडिकेशन नहीं मिल पाता है. ऐसे में सेटेलाइट से मिली तस्वीरों, मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक के अनुभव और पड़ोसी राज्य के रडारों से मिल रही आंशिक तस्वीरों की व्याख्या कर किसी तरह तात्कालिक मौसम की चेतावनी जारी की जाती है. एस.सी. मंडल कहते हैं कि अगर उनके पास अपना रडार हो तो राज्य के किसी भी कोने में होने वाली मौसमी हलचल की सटीक जानकारी लोगों को दी जा सकती है.

इसी वर्ष रांची के पास अपना 'रडार' होगाः डॉ. बाबूराज पीपी

मौसम केंद्र रांची के निदेशक डॉ. बाबूराज पीपी ने ईटीवी भारत को बताया कि अपना अत्याधुनिक डॉप्लर रडार लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसे स्थापित करने के लिए जगह भी सुनिश्चित कर ली गयी है और इस वर्ष 2025 में ही मौसम केंद्र, रांची के पास अपना 'रडार' होगा.

पहले था रडार, खराब होने के बाद नहीं हुआ ठीक

मौसम केंद्र के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस.सी. मंडल ने बताया कि पहले उनके केंद्र में एक बेहद कम रेंज वाला रडार था जो वर्षों पहले खराब हो गया. उन्होंने बताया कि वह रडार आउट डेटेड हो गया था और खराब होने के बाद नहीं बन सका और नया रडार अभी नहीं लगा है.

कैसे काम करता है रडार

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस.सी. मंडल कहते हैं कि रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है जो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, बारिश की बूंदें, बर्फ, ओला और अन्य कणों से टकराकर परिवर्तित होती हैं, इन्हीं परिवर्तित संकेत को रडार द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जिससे मौसम की स्थित, वर्षा की तीव्रता, बादलों की गति और तूफानों की संरचना इत्यादि का पता चल जाता है.

बेहद खास हो जाती है रडार से मिली जानकारी

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस.सी. मंडल बताते हैं कि रडार हर कुछ मिनट में वायुमंडल की ताजा तस्वीरें प्रदान करता रहता है, जिससे मौसम की गतिशीलता को तुरंत ट्रैक किया जा सकता है. यह तत्काल मौसम चेतावनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि मौसम का मिजाज तेजी से बदलता रहता है और रडार उस बदलाव को हर पल विश्लेषण कर उसकी सूचना हमें देता रहता है.

मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक के अनुसार उन्हें वर्षा की तीव्रता और वितरण की सटीक जानकारी भी रडार से मिलती है. उन्होंने बताया कि तूफान और चक्रवात के साथ-साथ बवंडर, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के झोंके की तात्कालिक पूर्वानुमान जारी करने में रडार की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि यह धरती के ऊपर काफी नजदीक की मौसम गतिविधियों को रिकॉर्ड कर उसका विश्लेषण के साथ हमें जानकारी देता है.

