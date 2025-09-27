तमिलनाडु में भारत का पहला समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र का उद्घाटन, क्या बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि, हमें भारत को एक समुद्री राष्ट्र के रूप में मजबूत करने की आवश्यकता है.
Published : September 27, 2025 at 6:25 PM IST
चेंगलपट्टू: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में भारत के पहले समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र का उद्घाटन किया. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र पहल महत्वपूर्ण है.
चेंगलपट्टू स्थित एएमईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी (एएमईटी) में लगभग 13.5 करोड़ रुपये की लागत से भारत का पहला समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र स्थापित किया गया है. इस केंद्र का उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया गया. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस मॉडल केंद्र के उद्घाटन में शामिल हुए.
इस केंद्र में एपी मोलर-माएर्स्क के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सुविधाएं स्थापित की गई हैं. इसके लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपये का दान दिया गया है. समुद्री मॉडल केंद्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस है. समुद्री शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों को नौवहन, दुर्घटना निवारण, समुद्री नौवहन, प्रकाश पहचान और समस्या निवारण का व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
समुद्री मॉडल केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "एएमईटी विश्वविद्यालय और Maersk ने भारत की समुद्री प्रतिभा को विकसित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है.
📌 Chennai | Inauguration of Maritime Simulation Centre at AMET University. @Maersk pic.twitter.com/nnHXfi2ZfQ— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 27, 2025
सोनोवाल ने कहा कि, यह विश्व स्तरीय सुविधा हमारे छात्रों, समुद्री पेशेवरों और विशेषज्ञों को शिपिंग उद्योग में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, इस तरह के प्रयास एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने और कुशल समुद्री कर्मियों की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
Inaugurated the Maritime Simulation Centre at AMET University in Chennai today.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 26, 2025
A giant leap in skilling our seafarers for the world, this industry academia collaboration between AMET & @Maersk is an important step in realising the Maritime Amrit Kaal Vision 2047. Set to train… pic.twitter.com/y92UyihY7x
इससे पहले, एएमईटी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने छात्रों को डिग्री प्रदान की और उन्हें सम्मानित किया.
