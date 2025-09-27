ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में भारत का पहला समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र का उद्घाटन, क्या बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

चेंगलपट्टू: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में भारत के पहले समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र का उद्घाटन किया. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र पहल महत्वपूर्ण है.

चेंगलपट्टू स्थित एएमईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी (एएमईटी) में लगभग 13.5 करोड़ रुपये की लागत से भारत का पहला समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र स्थापित किया गया है. इस केंद्र का उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया गया. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस मॉडल केंद्र के उद्घाटन में शामिल हुए.

इस केंद्र में एपी मोलर-माएर्स्क के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सुविधाएं स्थापित की गई हैं. इसके लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपये का दान दिया गया है. समुद्री मॉडल केंद्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस है. समुद्री शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों को नौवहन, दुर्घटना निवारण, समुद्री नौवहन, प्रकाश पहचान और समस्या निवारण का व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

समुद्री मॉडल केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "एएमईटी विश्वविद्यालय और Maersk ने भारत की समुद्री प्रतिभा को विकसित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है.