नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश को पंजाब और बंगाल दोनों में समान संस्कृति और समान विरासत मिली है, जहां भाषा एक जैसी है लेकिन सीमा हमें विभाजित करती है. कोर्ट ने इलीगल इमीग्रेशन पर लगाम लगाने के पहलू पर केंद्र से पूछा कि, क्या हमें अमेरिका की तरह दीवार बनानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या किसी विशेष भाषा का प्रयोग विदेशी होने का पूर्वाभास है. यह बात उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई जिसमें दावा किया गया था कि बंगाली भाषी प्रवासी कामगारों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया जा रहा है.

सुनवाई की शुरुआत में, याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बेंच को सूचित किया कि एक गर्भवती महिला को यह निर्धारित किए बिना कि वह विदेशी है या नहीं, जबरन देश से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने कहा कि उसे केवल इस आशंका पर बाहर निकाला गया कि वह बंगाली भाषा बोलती है.

भूषण ने पूछा कि क्या बंगाली भाषा बांग्लादेशी भाषा भी है, इसलिए बंगाली बोलने वाले लोग बांग्लादेशी ही होंगे. भूषण ने कहा कि बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता हुआ है और किसी भी व्यक्ति को उस देश की स्वीकृति के बिना किसी अन्य देश में नहीं भेजा जा सकता.

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अवैध अप्रवासी जानते हैं कि वे उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भारत में प्रवेश नहीं कर सकते और जैसे ही वे आएंगे, उन्हें भारत में अपनी प्रामाणिक, वैध और न्यायोचित कानूनी उपस्थिति के बारे में बताना होगा.

जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर से कहा, "हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि इस याचिका में अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में एक निश्चित पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है. अर्थात्, एक विशेष भाषा (बंगाली) का प्रयोग विदेशी होने का एक अनुमान है. अगर आप स्पष्ट कर सकें तो यह सही है या नहीं."

बेंच ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि जो कोई भी बांग्ला बोल रहा है, उसे निशाना बनाया जा रहा है. मेहता ने कहा कि, अवैध प्रवासियों की समस्या और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से अवगत हैं. ऐसे संगठन और दुर्भाग्य से सरकारें हैं जो अवैध प्रवासियों का समर्थन और उन पर फल-फूल रही हैं. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अवैध प्रवासी हमारे संसाधनों को न खाएं, जिन्हें हम अपने नागरिकों के लिए उपयोग कर सकते हैं."

एक सीनियर वकील ने कहा कि लोगों की पहचान के लिए एक भारतीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. मेहता ने कहा कि नहीं, मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक व्यवस्थित घुसपैठ हो रही है. इसमें कुछ एजेंट सक्रिय हैं. बेंच ने असम से पश्चिम बंगाल की 'पोरस बॉर्डर' होने से जुड़े मुद्दों की ओर इशारा करते हुए कहा कि, अवैध प्रवेश की समस्या रोजमर्रा की है.

भूषण ने कहा कि कुछ जगहों पर रोजाना प्रवेश होता है, लेकिन लोग वापस चले जाते हैं. जस्टिस कांत ने कहा कि इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत है. भूषण ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) यह नहीं कह सकता कि जिसे हम बांग्लादेशी मानते हैं, वह बिना किसी अधिकार, जांच और यह निर्धारित किए कि वह विदेशी नागरिक है, उसे देश से बाहर धकेल देगा.

बेंच ने केंद्र से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछा और कहा कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें जबरन वापस भेज दिया जाता है ताकि कोई कठिनाई न हो. दूसरे वे जो किसी समय प्रवेश कर चुके होते हैं और उनकी पहचान की जा रही होती है और उन्हें वापस भेजा जा रहा होता है. ऐसे लोगों से पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या वे भारतीय नागरिक हैं.

मेहता ने कहा कि अदालत के सामने लोगों को आना चाहिए, संगठनों को नहीं. जस्टिस कांत ने कहा कि अदालत को यकीन नहीं है कि व्यक्ति उसके सामने आने की स्थिति या क्षमता में हैं या नहीं. मेहता ने कहा कि कानूनी सहायता दी जा सकती है और ऐसे जनहितैषी नागरिकों की अमेरिका में भी जरूरत है, जहां इलीगल इमिग्रेशन समस्याओं का सामना कर रहे हैं. जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या हमें अमेरिका जैसी दीवार बनानी चाहिए. मेहता ने कहा कि, वे अमेरिका जैसी दीवार नहीं चाहते.

केंद्र के वकील ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया के अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं है और इसके लिए एक व्यवस्था है. मेहता ने कहा कि किसी पीड़ित व्यक्ति के बजाय एक संगठन अदालत में ये मामले दायर कर रहा है. भूषण ने कहा, "हजारों लोगों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है, जिससे इन बंगाली प्रवासी मजदूरों में दहशत फैल रही है. क्योंकि अधिकारी उन्हें यह कहते हुए अंधाधुंध उठा रहे हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, क्योंकि तुम बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हो."

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है. याचिका में मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें संदिग्ध अवैध प्रवासियों के अंतर-राज्यीय सत्यापन और हिरासत को अधिकृत किया गया था.

