नई दिल्ली: भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने शनिवार को संकेत दिया कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भारत की यात्रा कर सकते हैं. उनकी भारत यात्रा के लिए योजना बनाई जा रही है. उन्होंने मीडिया से बात बात करते हुए कहा कि इसके लिए तारीख तय की जा रही है.

एएनआई से बात करते हुए पोलिशचुक ने कहा, "राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत आने की निश्चित रूप से उम्मीद है. यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी. हम एक निश्चित तारीख पर सहमति बनाने की प्रक्रिया में हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि 23 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन का दौरा किया था और राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया था.

भारत और यूक्रेन के बीच बढ़ते संवाद का स्वागत

यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने 2023 से भारत और यूक्रेन के बीच बढ़ते संवाद का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की प्रशंसा की. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत युद्ध में न्यूट्रल नहीं है लेकिन शांति, कूटनीति और राजनीतिक संवाद का दृढ़ता से समर्थन करता है.

पोलिशचुक ने बताया कि अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए और एक मित्र के रूप में यूक्रेन में शांति स्थापित करने में मदद की पेशकश की. राजदूत ने यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने में भारत की और अधिक सक्रिय भूमिका का भी आह्वान किया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र चर्चा की उम्मीद

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कीव, मास्को के साथ अपने लॉन्गस्टैंडिंग संबंधों के कारण, नई दिल्ली को संभावित शांति वार्ता में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में देखता है. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेनी पक्ष सितंबर में होने वाले आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में इस बातचीत को जारी रखने की उम्मीद करता है.

उन्होंने आगे कहा, "भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अपने सभी सहयोगियों और रूसी संघ के बीच शांति, संवाद, चर्चा और राजनीतिक संपर्क का समर्थन करता है."

जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की थी बात

अगस्त की शुरुआत में जेलेंस्की ने बताया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जिस दौरान यूक्रेनी नेता ने भारत से युद्ध समाप्त करने के शांति प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया था. फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को दोहराया.

पीएम मोदी ने कहा, "मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत के दृढ़ रुख से उन्हें अवगत कराया. भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है."

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयासों पर चर्चा की.

