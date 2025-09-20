हम गड्ढों की समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध : डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार
डिप्टी सीएम ने राजनीतिक विरोधियों से आग्रह किया कि गड्ढे मरम्मत का कार्य किया जा रहा है वे इसे विवाद का रूप न दें.
Published : September 20, 2025 at 6:34 PM IST
बेंगलुरु: हम गड्ढों की समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस पर काम कर रहे हैं. जो लोग राजनीति करते हैं, उन्हें करने दीजिए.
उक्त बातें उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के निकट शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि कोई भी जानबूझकर गड्ढे नहीं बनाता. अत्यधिक बारिश के कारण गड्ढे बन जाते हैं. 7,000 से अधिक गड्ढों की मरम्मत की जा चुकी है और 5,000 और गड्ढों की मरम्मत अभी बाकी है.
इस कारण पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है. डीसीएम ने कहा कि जनता सहित सभी के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर उन्हें कहीं गड्ढे दिखाई दें तो वे इसकी जानकारी उनके ध्यान में लाएं.
I’m committed to solving Bengaluru’s Pothole issues.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 20, 2025
While the opposition is busy with politics, we are working on easing the daily struggles of Bengalureans. Nearly 7000 potholes have already been repaired and work continues on over 5000 more. Citizens and the police are… pic.twitter.com/QGON28dLJs
भाजपा विधायकों ने गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं कराई?: प्रत्येक भाजपा विधायक के निर्वाचन क्षेत्र को 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
डीके शिवकुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में भाजपा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों को बिना किसी भेदभाव के अनुदान दिया जाता है, फिर भी गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं की गई? पहले उन्हें अपना काम करने दो. तो फिर उन्हें राजनीति करने दो. हम गड्ढों की समस्या का समाधान करेंगे. हम राजनीति करने के बजाय लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं. वे सिर्फ़ राजनीति कर रहे हैं.
डीसीएम ने गुरुवार को विधान सभा में कहा, गड्ढों को बंद करने के लिए समय सीमा दी गई है. बारिश होने पर गड्ढे होना स्वाभाविक है. हम अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे. हमने विधायकों से कहा है कि वे उन्हें दी गई धनराशि का उपयोग सड़क मरम्मत के लिए करें.
अगर चार लोग ट्वीट कर दें या कोई और मीडिया के सामने बयान दे दे कि इससे उन्हें राजनीतिक प्रसिद्धि मिलेगी तो समस्या हल नहीं होगी. डीसीएम शिवकुमार ने सवाल करते हुए कहा, "मैं आपको महाराष्ट्र और दिल्ली के गड्ढे दिखाऊंगा। सिर्फ़ बेंगलुरु के गड्ढों पर ही चर्चा क्यों हो रही है?"
