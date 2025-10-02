RG Kar मर्डर केस: एक साल बाद भी न्याय को भटक रहा पीड़ित परिवार, मां ने ली शपथ
राज्य में मेडिकल छात्रा के रेप और हत्या केस को एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है.
Published : October 2, 2025 at 7:15 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या को एक साल बीत चुका है. एक साल बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला. इस पर पीड़िता की मां ने अपना दुख व्यक्त किया है. उन्होंने बुधवार को रोष व्यक्त करते हुए कहा कि घर की दुर्गा आज नहीं है. हमें उसका त्याग करना होगा. दुर्गा के बिना आंगन में खड़ी होकर, मैं फिर से शपथ ले रही हूं, कह रही हूं, न्याय छीनकर रहेंगे. यह उस युवा डॉक्टर की मां की टिप्पणी थी, जिसकी हत्या आरजी कर अस्पताल में हुई थी.
उन्होंने कहा कि मेरी दुर्गा की बलि रसूखदारों से जुड़ी है. जिन्होंने बलि दी, वे इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं. मेरी राज्य के लोगों से अपील है कि वे इस उत्सव में शामिल हों. लेकिन छोटी दुर्गाओं के दर्द को कभी न भूलें. खासकर, आरजी कर की दुर्गा को कभी न भूलें.
लगभग 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर संघर्ष और आंदोलन जारी रखे हुए हैं. डॉक्टरों के संगठन और अभय मंच के सदस्य भी सड़क पर उतर आए हैं. इतना ही नहीं, मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी बेटी की मौत के लिए न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, राष्ट्रपति ने भी परिवार को सहयोग का आश्वासन दिया है.
ऐसे माहौल में, मृतक डॉक्टर लड़की के माता-पिता आरजी कर हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरे. इस बार उन्होंने अपने घर के सामने एक मंच बनाया और दुर्गा-विहीन दुर्गा मंदिर बनाकर मौन विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए. इस विरोध कार्यक्रम से 'वी वांट जस्टिस' का नारा भी दिया गया. पीड़िता के माता-पिता ने खाली मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर और अपनी बेटी के लिए सभी चिकित्सा उपकरण रखकर उसे याद किया.
कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मृतक डॉक्टर की मां ने कहा कि हर साल मेरी बेटी घर पर दुर्गा पूजा करती थी. षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के बाद आज नवमी भी है. राक्षस मुक्त बंगाल बनाने के लिए दुर्गाओं को सुरक्षा प्रदान करना ही एकमात्र उपाय है. अगर हम छोटी दुर्गाओं को भोजन, कपड़े और आश्रय से सुरक्षित कर सकें, तभी राक्षसों का वध किया जा सकता है. आरजी कर अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में काम करते हुए मेरी बेटी की हत्या कर दी गई. मुझे लगता है कि यह जघन्य कृत्य किसी साधारण व्यक्ति के लिए अकेले संभव नहीं है. इसमें प्रभावशाली लोगों का हाथ है.
उन्होंने यह भी कहा कि हम न्याय के रास्ते पर हैं. न्याय के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हालाकि यह एक असमान लड़ाई है. हमें अपनी लड़ाई तेज करनी होगी. हमें अदालत में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे जारी रखना होगा. हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते. बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं. लेकिन, हम न्याय के रास्ते से न्याय छीन लेंगे. खाली दुर्गा किले में खड़े होकर मैंने फिर शपथ ली.
पीड़िता की मां ने कहा कि आरजी कर हत्या मामले में अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है. क्या मेरी बेटी पर वहां मुकदमा चलेगा? पश्चिम बंगाल के लोग आज यह भूल रहे हैं. पूरे राज्य में अराजकता है. जो लोग यह अराजकता कर रहे हैं, उनका साहस बढ़ता जा रहा है. न्याय पाने के लिए हमें एक बड़े आंदोलन में उतरना होगा. वो भी सबके साथ. राज्य की जनता 1 साल 2 महीने से हमारे साथ है. अगर हमें इसी तरह लोगों का समर्थन मिलता रहा, तो हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे. हम न्याय भी छीन पाएंगे. इस बीच, हमेशा की तरह इस बार भी पीड़ित छात्रा के पिता ने आरजी कर हत्या मामले में सीबीआई की भूमिका पर कड़ा रोष व्यक्त किया.