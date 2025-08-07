रांचीः झारखंड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह को भारत लाने के लिए अजरबैजान सरकार ने हरी झंडी दे दी है. अब सिर्फ मयंक सिंह को भारत लाना ही बाकी है. मयंक सिंह को भारत लाने के लिए एटीएस अधिकारियों का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट भी तैयार हो रहा है.

अजरबैजान सरकार ने दी हरी झंडी

कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. झारखंड पुलिस के अधिकारियों का व्हाइट पासपोर्ट निर्गत होते ही टीम अजरबैजान के लिए रवाना हो जाएगी. बता दें कि अजरबैजान सरकार ने मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को मंजूरी काफी पहले ही दे दी थी. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को लेकर मामला फंस गया था. मयंक फिलहाल अजरबैजान के बाकू जेल में बंद है.

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी

झारखंड पुलिस ने मोस्टवांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से भारत लाने की हर कठिनाई को पार कर लिया है. इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि “हमें मयंक सिंह को लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है. केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से झारखंड पुलिस ने यह कामयाबी मिली है.”



बाकू हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी

बता दें कि झारखंड एटीएस के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल के माध्यम से उपलब्घ कराए गए पुख्ता दस्तावेजों और सबूत के आधार पर अजरबैजान की बाकू की हाईकोर्ट ने भी मयंक सिंह को कुख्यात अपराधी स्वीकार करते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी. इससे पहले झारखंड एटीएस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जब बाकू की निचली अदालत के द्वारा मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी गई थी. अजरबैजान के कानून के अनुसार मयंक सिंह को ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन उच्च अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

एटीएस एसपी के साथ टीम जाएगी अजरबैजान

झारखंड एटीएस के एसपी के नेतृव में झारखंड पुलिस की एक टीम जल्द ही अजरबैजान जाएगी. फिर मयंक सिंह को भारत लाकर अदालत में पेश कर सजा दिलायी जाएगी. झारखंड सरकार ने पहले ही बाकू जाने वाले अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता और दूसरी जरूरी चीजों के लिए मंजूरी दे दी है.

पुलिस अधिकारियों का व्हाइट पासपोर्ट बनेगा

जानकारी के अनुसार जो पुलिस अधिकारी मयंक सिंह को लाने विदेश जाएंगे उनके लिए व्हाइट पासपोर्ट बनाया जा रहा है. इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहा जाता है. उसी के आधार पर अधिकारी अजरबैजान जाएंगे.

अजरबैजान से है भारत की प्रत्यर्पण संधि

बता दें कि अजरबैजान देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि पूर्व से है. इसका फायदा मयंक सिंह के केस में मिला है. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि विदेश में बैठ कर झारखंड में आतंक मचा रहे अपराधियों के खिलाफ यह बड़ी सफलता है. इसी तरह विदेश भाग चुके हर अपराधी को भारत लाकर उन्हें अदालत से सजा दिलवाई जाएगी. जिसमें प्रिंस खान भी शामिल है.

खुलेगा अमन साव का राज

मयंक सिंह को भारत लाने से झारखंड पुलिस को भी काफी फायदा मिलेगा. गैंगस्टर अमन साव के फाइनेंशियल नेटवर्क के साथ-साथ पूरे हथियार नेटवर्क को मयंक ही संभालता था. मयंक से पूछताछ के बाद जो कार्रवाई होगी, उसमें अमन साव के हथियार और फाइनेंशियल नेटवर्क दोनों को ध्वस्त करने में सहायता मिलेगी.



झारखंड का पहला क्रिमिनल जिसका होगा प्रत्यर्पण

कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के बेहद खास मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा झारखंड का ऐसा पहला अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी विदेश से हुई है. अब उसे बाकू से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा. राजस्थान का रहने वाला मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा बेहद कुख्यात अपराधी है.

अत्याधुनिक हथियारों और अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया में डालकर मयंक अक्सर सुर्खियों में रहता है. झारखंड पुलिस के अथक प्रयास के बाद मयंक सिंह को अजरबैजान की राजधानी बाकू से पिछले साल गिरफ्तार किया गया था.

मयंक के खिलाफ जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस

पिछले पांच साल तक झारखंड पुलिस को यही पता नहीं था कि मयंक सिंह कौन है. एटीएस की टीम ने अथक प्रयास के बाद यह पता लगाया कि मयंक सिंह असल में सुनील मीणा है, जो राजस्थान का रहने वाला है और विदेश में रहकर झारखंड में आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है. जिसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और वह रेड कॉर्नर नोटिस के कारण ही अजरबैजान में पकड़ा गया.



एक साल पूर्व ही मयंक की हुई पहचान

पिछले साल तक झारखंड पुलिस के लिए मयंक सिंह एक अबूझ पहेली बना हुआ था. एटीएस की जांच में यह बात सामने आई की इंटरनेट कॉल के जरिये झारखंड के कारोबारियों को दहशत में डालने वाला मयंक सिंह असल में सुनील कुमार मीणा है. सुनील कुमार मीणा मयंक सिंह के छदम नाम का प्रयोग कर झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर रहे अमन साहू के लिए काम करता था. झारखंड में शायद ही कोई ऐसा कारोबारी हो जिसे मयंक के द्वारा इंरनेट कॉल पर धमकी न दी गई हो. मयंक उर्फ सुनील मीणा के खिलाफ एटीएस थाने सहित झारखंड के एक दर्जन थानों में कई मामले दर्ज हैं.

पहचान के बाद कारवाई हुई थी शुरू

मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के बारे में फूल फ्रूफ जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस की एक टीम ने राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र के जीडीए पुरानी मंडी घड़साना स्थित मीणा के घर डुगडुगी बजा कर इश्तेहार भी चस्पा किया था. एटीएस ने नई मंडी थाना की मदद से सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह की कई चल-अचल संपत्तियों का भी पता लगाया है. खौफ की कमाई के जरिये सुनील ने नया घर बनवाया है. साथ ही महंगी गाड़ियां भी खरीदी हैं. एटीएस ने मयंक उर्फ सुनील के खिलाफ राजस्थान में कुर्की-जब्ती भी की है.

