ETV Bharat / bharat

धराली: देर शाम बारिश से बढ़ा खीर गंगा का जलस्तर, सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे संभाला मोर्चा - DHARALI DISASTER IN UTTARKASHI

धराली आपदा में लापता लोगों की तलाश तेज है, लेकिन बारिश राहत बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है.

Uttarkashi Dharali Kheer Ganga
भारी बारिश से खीर गंगा का बढ़ा जलस्तर (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी के धराली में लोग 5 अगस्त की आपदा को भुला भी नहीं पाए हैं, ऐसे में एक बार फिर खीर गंगा ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी. ह​र्षिल और आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में सोमवार देर शाम अचानक तेज बारिश होने से लोग दशहत में आ गए, जिससे ग्रामीणों ने पहाड़ी पर शरण ली. हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश रुकने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

भारी बारिश से बढ़ा खीर गंगा का जलस्तर: बता दें कि, पांच अगस्त को धराली क्षेत्र में खीर गंगा ने बड़ी तबाही मचाई और कई लोगों के घर और होटल तबाह हो गए. इसके साथ ही कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को क्षेत्र में करीब डेढ़ घंटे हुई तेज बारिश के कारण खीर गंगा और हतंयारी गाड़ का जलस्तर बढ़ गया. खीर गंगा का प्रवाह बढ़ने कारण उसका पानी धराली की ओर बढ़ गया.

धराली में खीर गंगा का अचानक बढ़ा जलस्तर (Video-ETV Bharat)

नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में आए लोग: इससे लोगों में भय का महौल बन गया और लोगों ने पहाड़ी पर शरण ली. पिछले छह दिनों से धराली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ होने के बाद राहत और बचाव का का सुचारू रूप से चल रहा था. सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को भारी बारिश हुई. जिससे धराली के ग्रामीण दहशत में आ गए.

इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को लॉउडस्पीकर से एनाउंसमेंट कर सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी. वहां पर मौजूद राहत और बचाव की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई. हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश रुकने के बाद प्रशासनिक टीम और लोगों ने राहत की सांस ली.

इतने लोग है आपदा में लापता: वहीं मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद एक बार धराली में रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया. आपदा को लेकर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 68 लोगों की लिस्ट जारी की है. जिसमें दो मृतकों का नाम भी शामिल हैं. धराली आपदा में नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट में दर्ज हैं. बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण त्रासदी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है. आपदा के बाद धराली के लोग गहरे सदमे में हैं. धराली आपदा ने लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं कि जो लोग आजीवन नहीं भूल पाएंगे.

पढ़ें:

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी के धराली में लोग 5 अगस्त की आपदा को भुला भी नहीं पाए हैं, ऐसे में एक बार फिर खीर गंगा ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी. ह​र्षिल और आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में सोमवार देर शाम अचानक तेज बारिश होने से लोग दशहत में आ गए, जिससे ग्रामीणों ने पहाड़ी पर शरण ली. हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश रुकने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

भारी बारिश से बढ़ा खीर गंगा का जलस्तर: बता दें कि, पांच अगस्त को धराली क्षेत्र में खीर गंगा ने बड़ी तबाही मचाई और कई लोगों के घर और होटल तबाह हो गए. इसके साथ ही कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को क्षेत्र में करीब डेढ़ घंटे हुई तेज बारिश के कारण खीर गंगा और हतंयारी गाड़ का जलस्तर बढ़ गया. खीर गंगा का प्रवाह बढ़ने कारण उसका पानी धराली की ओर बढ़ गया.

धराली में खीर गंगा का अचानक बढ़ा जलस्तर (Video-ETV Bharat)

नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में आए लोग: इससे लोगों में भय का महौल बन गया और लोगों ने पहाड़ी पर शरण ली. पिछले छह दिनों से धराली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ होने के बाद राहत और बचाव का का सुचारू रूप से चल रहा था. सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को भारी बारिश हुई. जिससे धराली के ग्रामीण दहशत में आ गए.

इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को लॉउडस्पीकर से एनाउंसमेंट कर सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी. वहां पर मौजूद राहत और बचाव की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई. हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश रुकने के बाद प्रशासनिक टीम और लोगों ने राहत की सांस ली.

इतने लोग है आपदा में लापता: वहीं मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद एक बार धराली में रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया. आपदा को लेकर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 68 लोगों की लिस्ट जारी की है. जिसमें दो मृतकों का नाम भी शामिल हैं. धराली आपदा में नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट में दर्ज हैं. बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण त्रासदी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है. आपदा के बाद धराली के लोग गहरे सदमे में हैं. धराली आपदा ने लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं कि जो लोग आजीवन नहीं भूल पाएंगे.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तरकाशी धराली आपदाUTTARKASHI DHARALI DISASTERUTTARAKHAND DHARALI DISASTERUTTARKASHI LATEST NEWSDHARALI DISASTER IN UTTARKASHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.