अमरावती: आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण गोदावरी और कृष्णा नदियों में बाढ़ आ गई है. गोदावरी नदी पर बने धवलेश्वरम बैराज से मंगलवार सुबह 7 बजे रिकॉर्ड 8,23,083 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इस मौसम का सबसे ज़्यादा पानी है. बैराज का जलस्तर, जो सुबह 6:30 बजे 10.50 फीट था, शाम 6 बजे तक 9.90 फीट पर पहुंच गया.

भद्राचलम में, शाम तक बाढ़ का स्तर थोड़ा बढ़कर 36.30 फीट हो गया. अधिकारियों को उम्मीद है कि कॉटन बैराज का जलस्तर बुधवार रात से बढ़ जाएगा. बैराज के नीचे, वशिष्ठ, वैनतेय, गौतमी और वृद्ध गौतमी नदियां उफान पर बह रही हैं. पी. गन्नावरम मंडल में, चकालीपालेम के पास का पुल डूब गया है.

इसी तरह, पश्चिमी गोदावरी के येलामंचिली मंडल में कनकयालंका पुल भी पानी में डूब गया है, जिससे ग्रामीणों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. पी. गन्नावरम के चार लंका गांवों और पश्चिमी गोदावरी के पांच गांवों के निवासी परिवहन के लिए मारा नावों पर निर्भर हैं. राजस्व अधिकारी पहले से ही पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रहे हैं.

प्रकाशम बैराज पर खतरे की चेतावनीः

कृष्णा नदी पर सोमवार आधी रात को प्रकाशम बैराज से 2 लाख 52 हजार 287 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. मंगलवार सुबह तक, पानी का प्रवाह बढ़कर एक लाख क्यूसेक हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने पहली खतरे की चेतावनी जारी की.

अधिकारियों का अनुमान है कि शुक्रवार तक बाढ़ का स्तर और बढ़ सकता है. अगर अंतर्वाह 5.67 लाख क्यूसेक को पार कर जाता है, तो दूसरी चेतावनी जारी की जाएगी. गौरतलब है कि इस मौसम में जारी की गई यह पहली चेतावनी है, पिछली चेतावनी इसी महीने की 13 तारीख को जारी की गई थी.

एहतियाती उपायों के लिए 16 करोड़ रुपये जारीः

आंध्र प्रदेश सरकार ने तत्काल बाढ़-प्रतिक्रिया उपायों के लिए 16 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. बाढ़ प्रभावित पालनाडु, बापटला, गुंटूर, एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा, अनाकापल्ले, विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीतारमा राजू, पार्वतीपुरम मान्यम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम को एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे.

विशेष मुख्य सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) जयलक्ष्मी ने जिला अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में समय पर निकासी, पेयजल आपूर्ति, भोजन और दूध वितरण, स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

श्रीशैलम जलाशय में भारी जल प्रवाहः

श्रीशैलम में, जुराला, सुनकेसुला और हंड्री से 3,99,423 क्यूसेक पानी का भारी प्रवाह हुआ. इसके साथ ही, 10 गेटों को 14 फीट ऊपर उठा दिया गया है, जिससे स्पिलवे के माध्यम से 3,44,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

बाएं और दाएं तट पर स्थित जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के माध्यम से 65,436 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नागार्जुनसागर की ओर मोड़ा जा रहा है. इसके अतिरिक्त, 30,000 क्यूसेक पोथिरेड्डीपाडु और 2,818 क्यूसेक एचएनएसएस को छोड़ा जा रहा है. मंगलवार शाम 6 बजे तक, श्रीशैलम का जलस्तर 881.90 फीट था, जिसमें 198.36 टीएमसी जलभराव था.

इसे भी पढ़ेंः