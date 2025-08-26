ETV Bharat / bharat

साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा, अहमदाबाद के 19 इलाके और 132 गांव बाढ़ अलर्ट पर - SABARMATI RIVER WATER LEVEL RISING

आज सुबह वासना बैराज के 27 गेट खोलकर 94,056 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों के कई गांवों को भी बाढ़ की आशंका है.

साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 5:29 PM IST

अहमदाबाद: साबरमती नदी का जलस्तर पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अहमदाबाद शहर के 19 इलाकों और आसपास के 132 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. बारिश और धरोई बांध से छोड़े गए पानी के कारण नदी में अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

पिछले तीन दिनों से जारी बारिश और धरोई बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है. धरोई बांध में फिलहाल 42% से अधिक पानी भरा हुआ है, और वहां से प्रतिएक सेकंड 51,848 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसके चलते नदी का पानी संत सरोवर होते हुए अहमदाबाद पहुंच रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

अहमदाबाद के 19 इलाके और 132 गांव बाढ़ अलर्ट पर
अहमदाबाद के 19 इलाके और 132 गांव बाढ़ अलर्ट पर (ETV Bharat)

अहमदाबाद के प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए मामलतदारों और तलातियों को स्टैंडबाय पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू किया जा सके. सुभाष ब्रिज से व्हाइट सिग्नल अलर्ट जारी है, जो नदी के जलस्तर की गंभीर स्थिति को दर्शाता है.

आज सुबह वासना बैराज के 27 गेट खोलकर 94,056 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों के कई गांवों को भी बाढ़ की आशंका के चलते अलर्ट पर रखा गया है. दस्करोई, धंधुका, बावला, साणंद और धोलका के कुल 74 से अधिक गांवों को विशेष सतर्कता में रखा गया है. वासना बैराज का जलस्तर वर्तमान में 131 फीट दर्ज किया गया है.

साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा
साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

राज्य सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता डी.जे. प्रजापति ने बताया कि बारिश के कम होने से दोपहर बाद नदी का जलस्तर कम होने लगेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल व्हाइट सिग्नल अलर्ट जारी है और नदी के किनारे बसे इलाकों को सतर्क रहने की जरूरत है. यदि आगे कोई भारी बारिश नहीं होती है तो स्थिति में सुधार की संभावना है.

रिवरफ्रंट के ऊपरी हिस्से के जलमग्न होने के संदर्भ में प्रजापति ने बताया कि बुलेट रेल परियोजना के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है. मानसून से पहले तटबंध हटाने की अनुमति मिली थी, और कुछ हिस्से को हटाया भी गया है. प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ मिलकर पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी है.

साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा
साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

इस बीच, प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें, नदी के किनारे न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें. साबरमती नदी का जलस्तर कम होने तक अलर्ट जारी रहेगा और आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे.

