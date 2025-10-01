Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत
छत्तीसगढ़ देश के सामने जल संचय क्रांति का बड़ा मॉडल बनकर उभरा है.आईए जानते हैं ये हुआ कैसे ?
Published : October 1, 2025
Updated : October 1, 2025 at 12:15 PM IST
रिपोर्ट : भूपेंद्र दुबे, ब्यूरो चीफ,छत्तीसगढ़
--
रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1931 के बाद 2025 में पहली बार बारिश में रिकॉर्ड कायम किया है. प्रदेश में मानसून 2025 में मेहरबान दिखा. मानसून से जो पानी की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली उसे प्रदेश ने तमगे के रूप में हासिल किया. प्रदेश ने बारिश के पानी को बचाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने अविश्वसनीय काम से एक उपहार झोली में डाला है. जिसमें वर्षा जल संचय करने को लेकर पूरे देश में रायपुर नगर निगम पहले स्थान पर रहा है. हालांकि बारिश से जितना पानी छत्तीसगढ़ को मिला उस पानी के संचय को लेकर अभी भी बड़े सवाल हैं,जिनका जवाब आना बाकी है.
पानी बचाने के लिए देश का मॉडल : रायपुर ने पूरे देश में पहला स्थान पाकर छत्तीसगढ़ को देश के सामने पानी बचाने वाले मॉडल के रूप में खड़ा किया है. अब इसकी निरंतरता बनी रहे ये सबसे जरूरी बात है. क्योंकि पहली बार बस्तर में जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही का मंजर दिखाया है.उसने इस बात को सोचने पर मजबूर किया है कि पानी को बचाने के अलावा भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं. इसे लेकर बड़ी योजना तैयार करने की भी जरुरत इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ का पानी छत्तीसगढ़ में रहे और इस पानी से परेशान भी छत्तीसगढ़ न हो.
सौगात या परेशानी का पानी : राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में जो मुकाम हासिल किया है वह सौगात के पानी के लिए मिला है. रायपुर में वर्षा के जल को बचाने के लिए जितने उपाय किए थे वह पूरे देश में सबसे अहम माने गए हैं. जिस पानी को रायपुर में संचित कर लिया है वह छत्तीसगढ़ के लिए सौगात का पानी है. सौगात के पानी से तात्पर्य यह भी है कि जिस पानी को हम लोगों ने बचा लिया है, जिस पानी को बाहर बहने नहीं दिया है वो रायपुर के लिए बड़े वरदान के तौर पर है. क्योंकि आज भी रायपुर में कई इलाके ऐसे हैं जहां गर्मियों में पानी की किल्लत होती है. इन जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई करनी पड़ती है. वे इलाके जहां तेजी से आबादी बढ़ी है और निर्माण कार्य हुआ है. वहां पर भू जलस्तर काफी गंभीर हो चुका है.
1931 के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश : 2025 में जिस तरीके से मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी और जितनी बारिश हुई वो 1931 के बाद पहली बार हुआ है. लेकिन 1931 में जैसे हालात थे उससे बहुत बदले हुए हालात 2025 में देखने को मिले हैं. 1931 के उस बारिश के आकलन में नुकसान का कोई बड़ा पहलू सामने नहीं आया है. लेकिन 2025 में बस्तर में बड़े नुकसान की बात भी सामने आई. जो परेशानी वाले पानी का एक उदाहरण है. लेकिन आने वाले दिनों में यदि ये परेशानी सौगातों वाली बने इसके लिए बेहतर प्लानिंग की जरुरत है.
बस्तर के लिए उपयोगी हो सकता है रायपुर मॉडल : बस्तर में पानी को रोकने वाले जल स्रोतों को विकसित करना और पानी संग्रहण के लिए बड़ी रणनीति पर काम करना. ये दो ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिस पर काम कर लिया जाए तो परेशानी वाला पानी सौगात वाला पानी हो सकता है. इसमें बहुत ज्यादा अड़चन भी नहीं है, क्योंकि रायपुर में इस काम को करके पूरे देश के सामने एक मॉडल खड़ा किया गया है. जो पानी के संचय को लेकर छत्तीसगढ़ की जीत की कहानी कहता है.
पुरस्कार मिलने पर सरकार ने दी बधाई : जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में राजधानी रायपुर को प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता को बधाई दी. रायपुर नगर निगम में 33 हजार 82 कार्य पूरे कर जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है.
नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर की जनता सहित प्रदेश को बधाई दी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक जल संचय से जुड़े 4 लाख 5 हजार 563 काम पूरे किए जा चुके हैं. जिला स्तर पर बालोद, राजनांदगांव, रायपुर सहित महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, सुरजपुर और दुर्ग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है.
छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को यह सुखद खबर है. छत्तीसगढ़ ने जल संचय जनभागीदारी 1.0 में नया इतिहास रचा है. छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान और राजधानी के रायपुर नगर निगम ने देशभर में पहले पायदान पर जगह बनाई है. जिलों में 2025-26 के लिए चयनित योजनाओं पर काम चल रहा है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर जन भागीदारी और जिस जिम्मेदारी के साथ लोग काम कर रहे हैं उससे हमारा राज्य और आगे जाएगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम
जल संग्रहण की दिशा में हुआ सराहनीय काम : जल संग्रहण योजना को लेकर मिले पुरस्कार को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि जो काम किया गया वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है लेकिन इसका कितना प्रभाव जमीन के अंदर पड़ा है इसका सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है. खास तौर से उन जिलों और स्थान पर जहां पर सिंचाई के लिए पंप वाटर लेवल नीचे जा चुका है. जहां गर्मी के समय में ट्यूबवेल सूख जाते हैं. जिन-जिन क्षेत्रों पर सरकार काम करना चाह रही है उसके लिए एक गंभीर मॉनिटरिंग की जरूरत है.
यदि तालाब में पानी के संग्रहण को सरकार बढ़ा रही है तो ये देखना होगा कि उसके सिल्टेशन की स्थिति क्या है. यदि पानी नीचे नहीं जा रहा है तो वह सिर्फ एक पानी का टैंक बनकर रह जाएगा. उससे जल संग्रहण नहीं होगा.पानी के संग्रहण को लेकर के सबसे जरूरी चीज ये है कि मिट्टी के नीचे जो पानी संग्रहित पत्थर हैं उसमें क्रैक है या नहीं है. यदि वह नहीं है तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा. बल्कि जमीन के अंदर कुछ दूरी तक जाकर के वह नाला यह नदी के भीतर चला जाएगा. जिससे जिस पानी को हम जमीन के अंदर भेजना चाह रहे हैं वह नहीं जा पाएगा -डॉ विपिन दुबे, भूजल वैज्ञानिक
पानी जमीन के अंदर जाए तो कुछ बात बने : डॉ विपिन दुबे ने कहा कि जिन परियोजनाओं को सरकार ने वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के तौर पर तैयार किया है. वह निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्य योजना कही जा सकती है. लेकिन पानी जमीन के अंदर जा रहा है या नहीं इसकी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए. इसके लिए सरकार को एक बड़ी योजना भी तैयार करनी चाहिए.
गिरते भूजल स्तर को लेकर बनी योजना : छत्तीसगढ़ में पानी बचाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई गई है. ताकि छत्तीसगढ़ में भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाया जा सके. छत्तीसगढ़ में भूगर्भ जल को लेकर जारी हुए आंकड़ों में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में सबसे तेजी से पानी की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर काम भी शुरू किया है. जहां 2024 में भूगर्भ जल का स्तर 1.9 मीटर से गिरकर 5.8 मीटर हो गया. उसे बड़ी चुनौती के रूप में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संचय पर फोकस किया.
जल संरक्षण के लिए सरकार ने कसी कमर : जल संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 945 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसमें पूरे प्रदेश में जल संरक्षण से संबंधित 37090 संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है. गिरते जल स्तर को रोकना और बारिश के पानी को बचाना जल संग्रह के सबसे बड़े काम को तौर पर रखा जा रहा है. लेकिन जल संचय का ये काम एक दिन में नहीं हुआ.इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा.जब जल संकट के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने मोर गांव मोर पानी अभियान लॉन्च किया.जिसमें बिना सरकारी खर्चे के सबसे पहले गांवों में पानी बचाने की मुहिम शुरु हुई.
मोर गांव मोर पानी अभियान : छत्तीसगढ़ में पानी के संकट को देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने मोर गांव मोर पानी महाभियान शुरु किया. पंचायत दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों की सक्रियता और स्वप्रेरित जनभागीदारी की मदद से पानी बचाने की अपील की. इस अभियान ने आगे चलकर एक जनआंदोलन का रूप लिया.गांव के लोग स्वेच्छा से पानी बचाने के इस महाभियान में जुड़े. जिसने सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दिया. प्रदेश की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया.ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उनके गांव का भूजल स्तर कितना है.
गांवों में पानी बचाने के लिए फैली जागरुकता : जब लोगों को पता चला कि उनका गांव जल संकट के करीब है तो लोगों के अंदर जनचेतना जागी.सभी ने सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला किया. ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत रैली, दीवार लेखन जैसे माध्यमों से व्यापक स्तर पर जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया.
56 हजार वालेंटियर्स हुए तैयार : मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 626 क्लस्टर्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए. करीब 56 हजार से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया. अभियान में GIS तकनीक का उपयोग करके जल संरक्षण कार्यों की प्रभावी योजना बनाई गई.जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा है. इसके अतिरिक्त, परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जल पुनर्भरण और संरक्षण के स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं. ग्राम पंचायतों के ये प्रयास छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे. मोर गांव मोर पानी अभियान 18 अप्रैल से 15 मई तक चलाया गया.
मोर गांव मोर अभियान से क्या बदला ?: छत्तीसगढ़ सरकार ने जब लोगों से पानी बचाने की अपील कि तो इस अभियान का सबसे बड़ा असर ग्राम पंचायतों में देखने को मिला.सीएम विष्णुदेव साय की अपील के बाद ग्राम पंचायतों ने पानी बचाने की मुहिम में अपनी भागीदारी निभाई. गांवों में रहने वाले लोगों को जब लगा कि उनका गांव आने वाले वर्षों में जलसंकट से गुजरेगा तो उन्होंने इस संकट से निकलने की ठानी.गांवों में जलसंचय वाहिनियों का निर्माण किया गया.जिसने लोगों को ये समझाया कि पानी को कैसे बचाना है.
मुख्यमंत्री ने जोड़ी ईंटें, कलेक्टर ने दिखाई राह : अभियान को सबसे बड़ी सराहना तब मिली, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार के बल्दाकछार गांव में खुद राज मिस्त्री की भूमिका निभाई. उन्होंने जल संचयन वाहिनी के बनाए जा रहे सोखता गड्ढे में खुद ईंट जोड़कर संदेश दिया कि जल संरक्षण सिर्फ सरकारी काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
बलौदाबाजार में देखी गई जल क्रांति : जल संचय महाअभियान के अंतर्गत जिले के पांचों विकासखंडों में अभूतपूर्व कार्य हुआ. इस महाअभियान की सबसे प्रभावी कड़ी जल संचयन वाहिनी ने पंचायतों में पानी को लेकर जागरुकता फैलाई . जिले की हर पंचायत में दो वाहिनी का गठन हुआ है. जिसमें ग्रामीणों को वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित किया. दीवार लेखन, रैली और ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव-गांव में यह संदेश दिया गया कि पानी बचेगा तो गांव बचेगा.
सतह पर नहीं, जमीन के अंदर सहेज रहे पानी : इस अभियान के अंतर्गत गांवों में जलस्रोतों के संरक्षण के लिए सोखता गड्ढों का निर्माण और पुराने गड्ढों का जीर्णोद्धार किया गया. कुल 3458 सोखता गड्ढे बनाए गए, जिससे जल रिसाव की दर बढ़ेगी और भूजल स्तर में सुधार होगा. ये गड्ढे नल कूपों और घरों के पास बनाए गए ताकि रोजमर्रा के अपशिष्ट जल का उपयोग इसमें इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जा सके.
अभियान के अंतर्गत कुल 519 पंचायतों में 3458 सोखता गड्ढे बनाए गए. 1319 तालाबों की सफाई कर उपयोगी बनाया गया. 6289 ग्रामीणों ने श्रमदान से अभियान को बल दिया. पानी के भंडारण के पारंपरिक स्रोत तालाब इस अभियान का एक अहम हिस्सा रहे. कुल 1319 तालाबों की सफाई कर उन्हें जल संचयन के लिए उपयोगी बनाया गया. सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि 6289 लोगों ने श्रमदान कर यह कार्य किया. जिससे समाज में स्वामित्व और सहभागिता की भावना को भी बल मिला
कबीरधाम और कोरिया में बने रिकॉर्ड : कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर लोहारा सहित सभी ब्लॉक और नगरीय निकायों में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी वर्गों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी दी और अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान कर सोखता गड्ढों का निर्माण किया.
1 दिन में 1 लाख सोखता गड्ढों का निर्माण : इस अभियान के तहत कबीरधाम जिले में एक ही दिन में एक लाख सोखता गड्ढों का निर्माण किया गया.जिसके लिए जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया. गड्ढों की मदद से 2,000 से लेकर 3,500 लाख लीटर वर्षा जल जमीन में रिसने की क्षमता विकसित होगी.जिससे गिरते भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी.
कोरिया जिले में बना रिकॉर्ड : कबीरधाम की तरह कोरिया जिले में भी एक ही दिन में जल संरक्षण को लेकर 660 सोखता गड्ढों के निर्माण किया गया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज कर लिया है. ये कार्य "मोर गांव, मोर पानी" महाअभियान के अंतर्गत किया गया, जो कि पूर्व में संचालित "आवा पानी झोंकी" कार्यक्रम की तर्ज पर आधारित था. इस महाअभियान के तहत जिले में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले की समस्त ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक साथ 660 सोखता गड्ढों का निर्माण किया गया था.
बिना सरकारी खर्च, बना रिकॉर्ड: इस महाअभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह पूरी तरह जनसहभागिता पर आधारित था और इसमें कोई शासकीय खर्च नहीं किया गया. यह अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है कि समाज एकजुट होकर किसी भी संकट से निपटने के लिए कितना सक्षम है.
डबरी निर्माण की दिशा में होंगे काम : छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए डबरी निर्माण कार्य को ही स्वीकृति दी गई है. इसमें सरगुजा, सूरजपुर, मुंगेली ,बलरामपुर , कोंडागांव, मनेंद्रगढ़, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा, बस्तर कांकेर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले शामिल हैं.
नोट- डबरी निर्माण स्थानीय जिला प्रशासन को मिलने वाले ग्रामीण आवेदन और ग्राम विकास के लिए होने वाली अनुशंसा के आधार पर तय होती है.
