नई दिल्ली/राहुल चौहान: देश की राजधानी, जहां सत्ता की नब्ज़ धड़कती है, वहां आज प्यास भी एक संघर्ष बन चुकी है. हर साल जैसे ही गर्मी चढ़ती है, दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बूँद-बूँद के लिए हाहाकार मच जाता है. टोंटियों से पानी नहीं, बल्कि चिंता टपकती है और कई बस्तियों में तो ये टोंटियां सिर्फ दीवार की शोभा बनकर रह जाती हैं.

टैंकर माफिया, भ्रष्ट तंत्र और गिरता भूजल स्तर मिलकर एक ऐसा संकट रचते हैं, जो आने वाले वर्षों में राजधानी को रेगिस्तान बना सकता है. सवाल ये नहीं है कि पानी कब आएगा — सवाल ये है कि आख़िर इस प्यास की जिम्मेदारी कौन लेगा?

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर टैंकर माफिया के साथ मिली भगत के आरोपी भी लगे हैं. पानी के टैंकरों को जहां सरकार की ओर से आपूर्ति करनी होती है उन जगहों पर ना ले जाकर टैंकर माफिया दूसरी जगह पानी की सप्लाई करते हैं. इस आरोपों के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने पानी के टैंकरों में ट्रैकिंग सिस्टम लगवाकर यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि इससे यह पता चल सकेगा कि टैंकर को वास्तव में जिस जगह भेजा जा रहा है. दिल्ली में पानी की समस्या का बड़ा कारण दिल्ली में भूजल का अत्यधिक दोहन बताया जाता है. दिल्ली विधानसभा के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में भी पानी का मुद्दा बहुत ही जोर-शोर से उठा. आखिर दिल्ली में हर साल दो से चार मीटर क्यों गिर रहा यमुना का भूजल स्तर. इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं ? जानिए सब कुछ..

दिल्ली में भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए सुझाव

विधानसभा में पानी के दोहन का मुद्दा रोहतास नगर से भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने कई एजेंसी की रिपोर्ट और तथ्यों को लेकर उठाया है. विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि नियम 54 के तहत विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिया था, जिसके बाद मुझे विधानसभा में यह मुद्दा उठाने के लिए समय दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा इतना गंभीर है कि दिल्ली में भूजल का अंधाधुंध दोहन नहीं रोका गया और वर्षा के जल को संचित करके वाटर लेवल को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया तो देश की दिल्ली 2030 तक जीरो डे की स्थिति आ जाएगी. यहां लोग पानी के लिए त्राहिमाम करेंगे.

भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए सुझाव

दिल्ली के गंभीर भू-जल संकट पर बोलते हुए विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा; ''यह संकट हमारी 2.2 करोड़ जनता के जीवन को खतरे में डाल रहा है. पानी प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है. जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत निहित है. लेकिन, अगर हम तत्काल कार्रवाई नहीं करते तो दिल्ली डे जीरो की कगार पर पहुंच जाएगी. वह भयावह दिन जब हमारे नल सूख जाएंगे और हमारी जनता पानी के लिए तरस जाएगी.'' महाजन ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की कि इस संकट को अत्यंत गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएं.

राजधानी दिल्ली में हर साल गर्मी के समय में पानी की समस्या होती है.

दिल्ली में हर साल दो से चार मीटर गिर रहा भू-जल स्तर: 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यमुना का दिल्ली में भूजल स्तर हर साल 2-4 मीटर गिर रहा है. यमुना का प्रदूषण इसे और गंभीर बना रहा है. इसी तरह 2024 में अनधिकृत बोरवेलों की संख्या पिछले तीन वर्षों में 15% बढ़ी है, क्योंकि लोग टैंकरों की लंबी कतारों से बचने के लिए नियम तोड़ रहे हैं. यह अवैधता हमारे भू-जल भंडार को नष्ट कर रही है. लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी का कोई और साधन नहीं है. यही वजह है कि यह अनियंत्रित दोहन हमारे भूजल भंडार को तेजी से समाप्त कर रहा है.

दिल्ली में ये एजेंसीज करती हैं जल से जुड़े कार्यों का प्रबंधन

विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा; ''अगर हमने अवैध बोरवेलों पर सख्त कार्रवाई करते हैं तो लोग दिल्ली के लोग प्यासे मर जाएँगे. वहीं, अगर जिस प्रकार समर्सिबल और बोरवेल की संख्या बढ़ रही है अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम कुछ ही समय में जमीं का सारा पानी निकाल लेंगे और हम अपने बच्चों के लिए पानी का एक बूंद भी नहीं छोड़ पाएंगे.''

''जिस प्रकार भूजल का स्तर घट रहा है पानी की गुणवक्ता भी घटती जा रही है जो एक तरफ तो जल संकट उत्पन्न करने की तरफ अग्रसर है और दूसरी तरफ़ इससे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है. अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने के कगार पर आ जाएगी.''- जितेंद्र महाजन, भाजपा विधायक

इसलिए गिर रहा है भू-जल का स्तर: बता दें कि दिल्ली में जल संचयन की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. हर वर्ष औसतन 774.4 मिमी बारिश होने के बावजूद, इसका मात्र एक चौथाई हिस्सा ही जल संरक्षित हो पाता है. भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में दिल्ली का भू-जल स्तर 15 से 20 मीटर तक नीचे गिर चुका है. वर्ष 2020 से 2025 के बीच वर्षा जल संचयन की दिशा में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है.

दिल्ली में भूजल का अंधाधुंध दोहन

जल संचयन का कोई ठोस योजना नहीं: दिल्ली जल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में चार हजार इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई गई थी, लेकिन इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक अब निष्क्रिय हो चुकी हैं. जल संचयन पर सरकारी स्तर पर केवल औपचारिक चर्चा होती है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस योजना या मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है. वर्ष 2018 में ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया.

दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई और टैंकरों के जरिए पानी की चोरी.

दिल्ली के किस जिले में हो रहा पानी का कितना दोहन: 2024 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रकाशित नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के अनुसार, दिल्ली का भूजल विकास स्तर 91% है जो दर्शाता है कि दिल्ली का भूजल स्तर खतरे में है और 41.49% क्षेत्र अति-दोहन की श्रेणी में है. पूर्वी दिल्ली (98%), नई दिल्ली (135%), और उत्तर पूर्वी दिल्ली (108%) अति-दोहन की श्रेणी में हैं, जबकि सेंट्रल दिल्ली (81%), दक्षिण दिल्ली (112%) और दक्षिण पश्चिम दिल्ली (94%) क्रिटिकल श्रेणी में है. 2024 में कुल भूजल रिचार्ज 0.38 बीसीएम है, जबकि निष्कर्षण 0.34 बीसीएम है, जो 2022 के 0.41 बीसीएम और 2023 के 0.38 बीसीएम से काफी कम है. 2023 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली के 893 जलाशयों और तालाबों में से 73.5% 2022-2023 में सूख गए या सीवेज, कचरे, और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बेकार हो गए, जिसने भूजल रिचार्ज और कम किया गया. इससे सबमर्सिबल और बोरवेलों पर निर्भरता बढ़ी है.

विधानसभा में पानी के दोहन का मुद्दा भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने उठाया

भूजल के दोहन के कारण 20% बढ़ीं हैं जमीन धंसने की घटनाएं: 2023 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अति-दोहन के कारण मिट्टी सूख रही है, जिससे सड़कों और ज़मीन धसने की घटनाएं सामने आई हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सिनखोल्स यानी की ज़मीन धसने की घटनाएं 20% बढ़ीं और दिल्ली में मेट्रो का विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क का तेजी से विस्तार कार्यों का संबंध सीधा-सीधा भूजल से भी है.

ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया.

2024 में प्रकाशित डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जल माफिया अनधिकृत कॉलोनियों में टैंकरों और अवैध बोरवेलों के माध्यम से भूजल का अति-दोहन कर रहे हैं, जिससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है. 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सहित 21 प्रमुख शहर 2030 तक भूजल समाप्त होने के कगार पर हैं. यह डेटा चेतावनी है कि अगले 5-10 वर्षों में दिल्ली के भूजल भंडार समाप्त हो सकते हैं.

दिल्ली की जनसंख्या, जल मांग और आपूर्ति: विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2024 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट और 2019 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की जनसंख्या 2024 में 2.2 करोड़ है, परंतु जैसे कि एनसीआर से भारी संख्या में लोग दिल्ली में काम करने, पढ़ाई करने या अन्य कार्यों से आते हैं, जिससे दिन में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ हो जाती है. ये बात यही दर्शाती है कि पीक टाइम में दिल्ली पर क़रीब क़रीब 60 लाख लोगों का अतिरिक्त भार आ जाता है, जो इसे विश्व की सबसे घनी आबादी वाली राजधानियों में से एक बनाता है. यह जनसंख्या प्रतिदिन 5,862 मिलियन लीटर (एमएलडी) या 2.14 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीईएम) पानी की मांग करती है.

दिल्ली में हर साल दो से चार मीटर गिर रहा यमुना का भूजल स्तर

लेकिन, दिल्ली जल बोर्ड केवल 4.546 एमएलडी पानी की आपूर्ति कर पा रहा है, जिसमें 3,864 एमएलडी सतही जल (40% यमुना, 25% गंगा, 22% भाखड़ा नंगल बांध), 614 एमएलडी भूजल और 68 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल शामिल है. इसमें भी वितरण की भारी असमानता है. जैसे एनडीएमसी क्षेत्र, दूतावास क्षेत्र, सेना क्षेत्र, पॉश कॉलोनी और फाइव स्टार होटल. जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली राजधानी होने के नाते इन सभी को पर्याप्त आपूर्ति में पानी देना हमारा दायित्व बनता है और इसका सबसे अंतिम भार दिल्ली की आम जानता पर ही आता है. 3 सितंबर 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पॉश क्षेत्र में 10 गुना ज्यादा पानी इस्तमाल होता है.

दिल्ली के किस जिले में हो रहा पानी का कितना दोहन

दिल्ली की केवल 78% मांग को पूरा करता है जल बोर्ड: इकनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, डीजेबी दिल्ली की केवल 78% मांग को पूरा करता है, जिससे 1,316 एमएलडी पानी की कमी रह जाती है. यमुना में अमोनिया का स्तर 2.5 पीपीएम से अधिक है, जो उपचार संयंत्रों की दक्षता को 30% कम करता है और 2025 में प्रकाशित दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार, वजीराबाद तालाब का स्तर 668.7 फीट तक गिर गया है, जबकि सामान्य स्तर 674.5 फीट है. जिससे वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों का उत्पादन 25-30% कम हो गया है. यह दिल्ली के हर कोने चाहे वो रोहतास नगर हो, द्वारका हो, लक्ष्मी नगर हो, हौज खास हो या राजधानी का कोई और कोना हो यह सभी जगह लोगों को प्रभावित कर रही है और हमें डे जीरो की ओर धकेल रही है.

अवैध सबमर्सिबल, बोरवेल और बिजली पर निर्भरता: विधानसभा सभा में आंकड़े पेश करते हुए विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि पानी की कमी ने दिल्ली की जनता को हताश कर दिया है. उन्होंने बताया कि 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए सबमर्सिबल पंप और बोरवेलों पर निर्भरता बढ़ गई है, जो पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं. बिजली कटौती होने पर ये पंप बंद हो जाते हैं, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है. 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 22000 से अधिक अवैध बोरवेल चिह्नित किए गए, जबकि वास्तविक आकड़ा लाखों में है. जहां भूजल का अवैध रूप से दोहन बड़े स्तर पर हो रहा है. ये अवैध बोरवेल अनधिकृत कॉलोनियों और स्लम क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचता.

देश की राजधानी दिल्ली में भूजल संकट गंभीर रूप में है.

बकाए और कर्ज के बोझ से दबा है दिल्ली जल बोर्ड: भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि पिछली अरविंद केजरीवाल की आपदा सरकारों की नीतियों ने दिल्ली के जल प्रबंधन को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंगु व बोझिल बना दिया है. दिल्ली जल बोर्ड पर एक लाख 42 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है और 70 हज़ार करोड़ का कर्ज है. यह वित्तीय बोझ जल बोर्ड को अपनी 15,473 किमी पुरानी पाइपलाइन को ठीक करने, 58% गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करने, या नए जल उपचार संयंत्र बनाने में असमर्थ बना रहा है. हमारा आधा से अधिक पानी रिसाव, चोरी या अनधिकृत कॉलोनियों में बर्बाद हो रहा है. 2019 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार सभी एजेंसियों के खराब आपसी समन्वय ने इस संकट को गहरा किया है. पिछली सरकारों ने यमुना सफाई और बुनियादी ढांचे के उन्नयन जैसे दीर्घकालिक उपायों को नजरअंदाज कर अल्पकालिक लोकलमान योजनाओं को प्राथमिकता दी. यह विफलता दिल्ली को डे जीरो की ओर ले जा रही है.

