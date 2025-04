ETV Bharat / bharat

हेट स्पीच केस में जितेंद्र नारायण बरी, 3 हिंदू मित्रों को दिया अंतिम संस्कार का अधिकार, वक्फ बोर्ड संशोधन पर ये कहा - FORMER UP SHIA WAQF BOARD CHAIRMAN

जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 20, 2025 at 11:10 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 11:53 AM IST 2 Min Read

हरिद्वार (उत्तराखंड): वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह हेट स्पीच मामले में हरिद्वार कोर्ट से बरी हो गए हैं. जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें छह महीने बेगुनाह जेल में रखा गया और उन्हें जहर देने की कोशिश भी की गई. कहा कि मेरी जमानत रोकने के लिए बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया गया, यह सब केवल इसलिए की मैंने एक धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि आज भी उनका परिवार इस्लाम को मानता है. इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत की है, जिसमे उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंतिम संस्कार का अधिकार अपने 3 मित्रों को दिया है, जो सनातन परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अधिकृत हैं. वक्फ बोर्ड संशोधन और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बोलते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन हुए हैं वो अच्छे हैं. उसके किसी को कोई नुकसान नहीं है, उनका मानना तो ये है कि हिंदुस्तान से वक्फ बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे सीएए के विरोध के लिए कई शाहीन बाग बनाए गए, ताकि सीएए लागू ना हो सके और सीएए की आड़ में एनआरसी लागू ना हो सके, इसलिए बंगाल में और वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध हो रहा है. ताकि भविष्य में वक्फ बोर्ड में और सख्ताई ना हो सके. उन्होंने कहा सीएम ममता की मजबूरी है कि उनको वोट बैंक की राजनीति के चलते कट्टरपंथियों का सपोर्ट करना पड़ रहा है.

Last Updated : April 20, 2025 at 11:53 AM IST