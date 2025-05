ETV Bharat / bharat

पंजाब : बॉर्डर इलाकों के लोगों ने सेना का समर्थन किया, बोले- 'युद्ध कोई समाधान नहीं' - OPERATION SINDOOR

बॉर्डर इलाकों के लोगों ने सेना का समर्थन किया ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 6:10 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:34 PM IST

अमृतसर: ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया है. अमृतसर में अटारी-वाघा सीमा पर स्थित महवा गांव के लोगों ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से देश बर्बाद होते हैं. गांव के लोगों ने कहा कि हम सीमा पर रहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती इलाकों को होता है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए. ग्रामीणों ने कहा है कि "हम बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. आज हमारी बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है. उन्होंने कहा है कि आज सायरन बजाया जाएगा और उसके बाद रात 10:30 बजे ब्लैकआउट कर दिया जाएगा. हम उनका पूरा साथ देंगे." ग्रामीणों का कहना है कि सभी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं. हम आज भारत द्वारा किए गए हमले की सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि इस हमले से भारत के लोग बहुत खुश हैं. वहीं पाकिस्तान के लोग भी इस हमले से खुश होंगे क्योंकि वे भी आतंकवाद से पीड़ित होंगे. ग्रामीणों ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जाए लेकिन इससे आम लोगों को कोई नुकसान न हो. हम देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरा गांव हमारी सेना का साथ देगा. अगर भविष्य में युद्ध के हालात बनते हैं तो वे भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे और सीमा पर डटे रहेंगे और पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे. ये भी पढ़ें- जहां अजमल कसाब और डेविड हेडली ने ली ट्रेनिंग, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने उड़ाया वही आतंकी कैंप

