कटक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दीवार और शेड गिरे, ट्रेन सेवाएं बाधित - CUTTACK RAILWAY STATION

पूर्वी तटीय रेलवे ने बताया कि कटक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक शेड की छत भी ढह गई और पटरियों पर गिर गई.

wall portion and shed of platform collapsed at Cuttack railway station in Odisha
कटक रेलवे स्टेशन पर दीवार और शेड गिरे, ट्रेन सेवाएं बाधित (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 7:44 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के दौरान बुधवार को एक दीवार का हिस्सा और एक प्लेटफॉर्म का शेड गिर गया. अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं. इस घटना से ट्रेनों का आवागमन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह घटना वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म से गुजरने के तुरंत बाद हुई.

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दीवार गिरने के कारण एक शेड की छत भी ढह गई और पटरियों पर गिर गई. ईसीओआर ने एक बयान में कहा, "कटक रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के दौरान, पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था. दुर्भाग्य से, दोपहर 3.45 बजे, एक पुरानी दीवार प्लेटफॉर्म पर गिर गई, जिससे प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर ट्रेनों का आवागमन अस्थायी रूप से बाधित हो गया."

रेलवे ने बताया कि मरम्मत का काम पहले से ही चल रहा है और जल्द ही लाइनें साफ होने की उम्मीद है.

खुर्दा रोड डिवीजन के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (संचालन) प्रदीप कुमार बेहरा ने कहा, "घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है."

बेहरा ने कहा, "जो ढांचा गिरा वह बहुत पुराना था. चूंकि पुनर्विकास कार्य चल रहा था, इसलिए उस हिस्से के पास किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं थी." उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है और जल्द ही ट्रेन सेवा बहाल कर दी जाएगी.

कटक के पुलिस उपायुक्त खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने कहा, "घटना के तुरंत बाद, जीआरपी, अग्निशमन सेवा, आरपीएफ और एक चिकित्सा दल मौके पर पहुंच गया. अब मरम्मत का काम चल रहा है."

