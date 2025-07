ETV Bharat / bharat

वैज्ञानिकों का दावा 25 नहीं 80 मिलियन साल पुराना है हिमालय, इंडियन-यूरेशियन प्लेटों के टकराने से पहले हुई प्रक्रिया - HIMALAYAS FORMATION PROCESS

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: हिमालय की उत्पत्ति को लेकर तमाम अध्ययन किए जा रहे हैं. माना जाता रहा है कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने (Collide) के बाद हिमालय बना. इसकी मुख्य वजह यही रही है कि देश की हिमालय श्रृंखला में जो मिग्माटाइट्स (Migmatites) नामक पत्थर मिला है, वो 20 से 25 मिलियन साल पुराना है. जिसके चलते इसी समय से हिमालय की उत्पत्ति मानी जा रही है. लेकिन हाल ही में अरुणाचल हिमालय के लोहित और दिबांग वैली में मिली मिग्माटाइट्स के अध्ययन से पता चला है कि ये मिग्माटाइट्स करीब 70 से 80 मिलियन साल पुराने हैं. जिसके चलते वैज्ञानिक अब मान रहे हैं कि इसी समय से ही हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई थी.

दरअसल, देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. विकास अदलखा और उनकी टीम की ओर से किए गए अध्ययन में यह बात सामने निकल कर आई है. वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से लाखों साल पहले ही भूगर्भीय गतिविधि देखी गई थी.

इसके चलते करीब 70 से 80 मिलियन साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ था. वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक की 'Synchronous Cretaceous Magmatism and Migmatization in the Lohit and Dibang valleys: easternmost Himalaya' अध्ययन रिपोर्ट जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी में पब्लिश हुई है.

क्या हिमालय की उत्पत्ति इन प्लेटों के टकराने से पहले हो गई थी? वहीं, ईटीवी भारत से खास बातचीत में वैज्ञानिक संस्थान के डॉ विकास अदलखा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हिमालय में अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है, जो 'जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसायटी लंदन' में प्रकाशित हुई है. अभी तक ये माना जाता रहा है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने (Collide) के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई है.

पूर्व में किए गए अध्ययन के अनुसार इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने की घटना करीब 55 मिलियन साल पहले हुई थी. इसी के बाद ही क्रस्ट थिकनिंग और रॉक्स का मुड़ाव व उसका उठना (Uplift) करीब 50 मिलियन साल पहले हुआ है. जिसका प्रमाण हिमालय क्षेत्रों में यानी पश्चिमी हिमालय और नेपाल हिमालय में मिलता है.