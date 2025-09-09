कब आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे? जानें
जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं.
Published : September 9, 2025 at 1:45 PM IST
नई दिल्ली: 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज हैं.
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस चुनाव के नतीजे कब आएंगे. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव के नतीजे कब सामने आएंगे?
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे कब आएंगे?
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हो गया. निर्वाचक मंडल के वोट डालने के बाद मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी और शाम तक जारी रहने की उम्मीद है. इसलिए, भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका अंतिम परिणाम आज रात में आने की उम्मीद है.
कितने सदस्य करेंगे वोटिंग?
बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं. राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543 सदस्य वोटिंग के पात्र होते हैं. इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं. वर्तमान में राज्यसभा में छह और लोकसभा में एक सीट रिक्त होने के कारण सदस्यों की संख्या 781 है.
NDA के पक्ष में संभावनाएं प्रबल
विभिन्न दलों के मतदान से दूर रहने के बावजूद एनडीए के पास राधाकृष्णन के 429 सांसद हैं. वहीं, सुदर्शन रेड्डी को 324 विपक्षी सांसदों का ही समर्थन हासिल है. BJD, BRS, SAD और दो निर्दलीय सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज किया है. ऐसे में चुनाव में 384 वोट पाने वाले उम्मीदवार को भारत का उपराष्ट्रपति घोषित किया जाएगा.
