ETV Bharat / bharat

कब आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे? जानें

नई दिल्ली: 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज हैं.

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस चुनाव के नतीजे कब आएंगे. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव के नतीजे कब सामने आएंगे?

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे कब आएंगे?

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हो गया. निर्वाचक मंडल के वोट डालने के बाद मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी और शाम तक जारी रहने की उम्मीद है. इसलिए, भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका अंतिम परिणाम आज रात में आने की उम्मीद है.