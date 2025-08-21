ETV Bharat / bharat

VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी ने राहुल गांधी को लेकर कहा- जब सड़क खामोश है, सदन आवारा होती है... जानिए क्या है मतलब - SUDERSHAN REDDY PRAISES RAHUL

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जमकर सराहा है. वहीं बिहार पर चिंता जताई.

Sudershan Reddy Praises Rahul
इंडिया ब्लॉक के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी. (फोटो - एएनआई)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 11:13 AM IST

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में नामित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सड़कों को खामोश नहीं रहने देते.

उन्होंने कहाकि राहुल ने सरकारों को कार्रवाई करने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया है. इसको लेकर तेलंगाना सरकार का उदाहरण दिया कि कैसे राहुल व्यवस्थित जाति जनगणना करवाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं. इसके साथ ही सुदर्शन ने बिहार को लेकर भी चिंता जताई. इसके अलावा उन्होंने कहाकि "जब सड़क खामोश है, तो सड़क आवारा होती है."

उन्होंने बिहार में मौजूदा संकट पर भी चिंता जताई और कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जो संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बोलते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने मतदान के अधिकार के महत्व पर जोर दिया और इसे "आम आदमी के हाथ में एकमात्र साधन या हथियार" कहा. जब इस अधिकार को छीनने की कोशिश की जाएगी तो रेड्डी ने सवाल किया कि लोकतंत्र में क्या बचेगा. "सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है. बिहार के सामने मौजूदा संकट से ज्यादा गंभीर चुनौती और संविधान के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता... मतदान का अधिकार... आम आदमी के हाथ में एकमात्र साधन या हथियार. जब इसे छीनने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र में क्या बचेगा?"

रेड्डी ने कहा कि राममनोहर लोहिया ने कहा था कि "जब सड़कें खामोश होती हैं, सदन आवारा होता है" और उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सड़कों को खामोश नहीं रहने देते.

रेड्डी ने कहा, "मुझे लोहिया जी की कही एक बात याद आ गई, 'जब सड़क खामोश होती है, सदन आवारा होता है.' राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते. यह उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गई है, और एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना उनकी यात्रा का हिस्सा है... उन्होंने तेलंगाना सरकार को इसे (जाति जनगणना) व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया."

रेड्डी ने तेलंगाना जाति जनगणना के लिए एक विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व किया और भविष्यवाणी की कि यह सत्तारूढ़ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अध्ययन व्यवस्थित होगा और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा. उन्होंने कहा, "जब काम पूरा हो गया, जब मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था... मैंने कहा था कि अब यह वर्तमान सत्ताधारी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और मैं सही साबित हुआ... हमें इस बात पर उत्सुकता से इंतजार करना चाहिए कि यह यात्रा कितनी लंबी होगी और क्या यह एक व्यवस्थित अध्ययन होगा या सिर्फ इसके लिए होगा. अगर वे वास्तव में गंभीर हैं, तो मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं हूं..."

इससे पहले, इंडिया अलायंस के सदस्यों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के साथ चर्चा की.

रेड्डी के नामांकन की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया.

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव सहित 80 अन्य सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए.

रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक साथी न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि वे "राजनीतिक दलदल" में क्यों उतर रहे हैं. उन्होंने जवाब दिया कि 1971 में एक वकील के रूप में शुरू हुआ उनका सफर जारी है, और वर्तमान चुनौती उसी सफर का हिस्सा है.

रेड्डी ने जोर देकर कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय कोई राजनीतिक संस्था नहीं है. उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मुझसे पूछा, 'आप इस राजनीतिक पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं?' मैंने कहा कि मेरी यात्रा, जो 1971 में एक वकील के रूप में शुरू हुई थी, जारी है. वर्तमान चुनौती भी उसी यात्रा का हिस्सा है. भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय कोई राजनीतिक संस्था नहीं है... भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय कोई राजनीतिक संस्था नहीं है..."

रेड्डी, सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव से एक तीखे राजनीतिक मुकाबले की उम्मीद है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि दोनों ही खेमे मतदान से पहले समर्थन जुटा रहे हैं. रेड्डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं. नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है. यह पद मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफे की घोषणा के बाद खाली हुआ था.

SUDERSHAN REDDY VP CANDIDATEVICE PRESIDENT ELECTIONRAHUL GANDHISIRSUDERSHAN REDDY PRAISES RAHUL

