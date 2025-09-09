ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान: NDA को राधाकृष्णन की जीत का भरोसा, विपक्ष को भी उम्मीद

नई दिल्ली: भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहां संसद भवन में मतदान संपन्न हो गया. भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा जताया है. वहीं, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी ने भी अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत लगभग 96 प्रतिशत सांसदों ने उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार अपराह्न तीन बजे तक मतदान किया. उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आवश्यक हुए इस चुनाव में राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है. लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसद दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान करने के पात्र हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उच्च सदन के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार मतपत्रों के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा निर्वाचित होते हैं. नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे संपन्न हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए सबसे पहले वोट डालने वाले व्यक्ति थे. मोदी ने वोट डालने के बाद एक्स पर लिखा, "2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया." केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद प्रफुल्ल पटेल उन दिग्गज नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपना वोट डाला.

पत्रकारों से बात करते हुए, पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा, "मुझे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का पूरा भरोसा है. वह भारी मतों के अंतर से जीतेंगे." कोयला एवं खान मंत्री रेड्डी ने कहा, "देश की जनता जानती है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पूर्ण बहुमत से जीतेंगे. आने वाले दिनों में वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करेंगे." कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, इंडिया ब्लॉक के उन हाई प्रोफाइल नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने वोट डाला. राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की जीत की संभावना है. उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर उनकी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं." इससे पहले, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मुझे पूरा विश्वास है... हम जीतेंगे." मतदान शुरू होने से पहले, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. गौरतलब है कि दोनों सदनों में संख्या बल के लिहाज से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पर बढ़त हासिल है. लोकसभा में एनडीए के 293 और विपक्ष के 234 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में क्रमशः 132 और 77 सदस्य हैं. मतदान के बाद मतगणना होगी. ये भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न, 6 बजे से होगी मतों की गिनती

