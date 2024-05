ETV Bharat / bharat

झारखंड की चार सीटों पर वोटिंग, 64,37,460 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग - Lok Sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 13, 2024, 6:47 AM IST | Updated : May 13, 2024, 9:46 AM IST

डिजाइन इमेज ( ETV BHARAT )

रांचीः लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का आज मतदान होगा. झारखंड में भी आज से मतदान शुरू हो रहा है. राज्य की चार सीटों पर आज वोटिंग हो रही है. ये चारों सीट हैं पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम. सभी सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है. मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बता दें कि झारखंड में चौथे चरण से मतदान की प्रकिया शुरू हो रही है. आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो सीट हैं पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम. चौथे चरण में कुल 7595 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है. सभी को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है. पहले चरण के चुनाव में 9874 वीवीपैट, 9114 सीयू, 9114 बीयू का उपयोग किया जाएगा. पहले चरण में चारों संसदीय क्षेत्र में 639 शहरी इलाके में और 6956 पोलिंग बूथ ग्रामीण इलाके में बनाए गए हैं. सुबह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की है. चौथे चरण में कुल 64,37,460 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. जिन चार सीटों पर चुनाव होना है, उसमें खूंटी सबसे अहम माना जा रहा है, यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रत्याशी हैं. वहीं कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी हैं. पिछले चुनाव में महज 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे. वहीं लोहरदगा सीट पर भी मुकाबला रोमांचक होने वाला है. यहां बीजेपी से प्रत्याशी समीर उरांव हैं, जबकि कांग्रेस से प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं. वहीं जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोंक रहे हैं. उनके आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है. वहीं पलामू सीट पर मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच है. बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीडी राम, वो वर्तमान सांसद भी हैं. जबकि राजद की प्रत्याशी हैं ममता भुईयां. पलामू इस चरण में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है. चौथी सीट जहां इस चरण में चुनाव हो रहे हैं वो है सिंहभूम. यह भी हाई प्रोफाइल सीट है. यहां से गीता कोड़ा बीजेपी की प्रत्याशी हैं. वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कुछ दिनों पहले ही शामिल हुई थीं. पिछली बार वो कांग्रेस की टिकट पर जीतकर सांसद बनी थीं. उनके सामने हैं जेएमएम की जोबा मांझी. जोबा मांझी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हैं.

