पटना: कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज समापन हो गया है. आखिरी दिन पटना के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है लेकिन दो लोग चाहते है कि यहां से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए. वहीं गुजरात के विकास के बहाने पर भी पीएम पर तंज कसा.
'बिहार से विक्ट्री और गुजरात में फैक्ट्री': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनावों में बिहार की जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी को वोट दिया लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया. आरजेडी नेता ने कहा कि मोदी जी वोट तो बिहार से चाहते हैं लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं. ऐसे लोगों को बिहार के लोग हल्दी लगाना जानते हैं. इस बार (विधानसभा चुनाव) में ये नहीं चलेगा.
बिहार से विक्ट्री— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 31, 2025
गुजरात में फैक्ट्री
अब ये नहीं चलेगा!
स्वाभिमानी बिहारवासियों को यह स्वीकार नहीं!@yadavtejashwi#RJD #TejashwiYadav #VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/yqXALKrawo
"फैक्ट्री लगाइयेगा गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में. चलेगा ये? बिहार को आपने क्या दिया, ये तो बताइये"- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल
'SIR की आड़ में वोट चोरी': तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट की चोरी की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि बड़ी चालाकी से फर्जी वोट जोड़े जा रहे है. ऐसे में इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा. इस चुनाव में आपलोग अपनी ताकत दिखा दीजिए.
क्रांति की गूंज— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 31, 2025
हुंकार की आवाज
लेकर रहेंगे अपना अधिकार! pic.twitter.com/fqTfHBwmy1
'लालू का बेटा डरने वाला नहीं': पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के कारण महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर दर्ज केस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों पर एफआईआर कराया जा रहा है लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है. उन्होंने कहा, 'ऐसे थोड़े ही लालू जी का बेटवा डरा जाएगा. भगवान श्रीकृष्ण का जन्म जेल में हुआ था. कितना भी तंग कर लीजिए तेजस्वी झुकेगा नहीं, न लालू झुका न तेजस्वी झुकेगा. मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर है. इललिए आप लोग बताइये डरोगे या लड़ोगे.'
नीतीश सरकार को बताया 'नकलची': नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार को नकलची सरकार बताया है. उन्होंने कहा कि हमने ऐलान किया था कि सरकार आने पर पेंशन बढ़ाएंगे, बिजली फ्री करेंगे, डोमिसाइल कानून बनाएंगे, माई-बहिन मान योजना लाएंगे. हमारी सभी घोषणाओं की यह सरकार नकल कर रही है. ये लोग नकल तो कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते हैं. इसलिए आप लोगों को तय करना है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजनल.
बिहार— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) September 1, 2025
भर रहा है हुंकार!
नकलची भाजपा नीतीश सरकार
के बचे हैं दिन दो चार!!
जल्द बनने वाली है
जनप्रिय #तेजस्वी_सरकार !!!@yadavtejashwi#RJD #TejashwiYadav pic.twitter.com/fTwaiNwrbP
भ्रष्टाचार पर 'डबल इंजन सरकार' को घेरा: पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार किस मुंह से भ्रष्टाचार पर बोलते है. इंजीनियर के घर से करोड़ों पकड़े जा रहे है. नोटों को जलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री उसी मंत्री के यहां सुबह-शाम जा रहे हैं. सच तो ये है कि नीतीश कुमार 'भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह' बन गए हैं.
'वोटर अधिकार यात्रा' समापन: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज पटना में समापन हो गया. इसकी शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास से हुई थी. 23 जिले और 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई ये यात्रा 30 अगस्त को आरा पहुंची थी. इस दौरान 13 किलोमीटर का सफर तय किया गया. 16 दिनों की इस यात्रा में मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य समेत बिहार और देशभर के इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के बड़े नेता भी शामिल हुए.
