'ये बिहार है यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है..' वोटर अधिकार यात्रा में गरजे तेजस्वी और राहुल गांधी - AURANGABAD VOTER ADHIKAR YATRA

रोहतास से औरंगाबाद पहुंची 'वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया-

औरंगाबाद में वोट चोरी पर बोलेत तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 10:38 PM IST

3 Min Read

औरंगाबाद : वोटर अधिकार यात्रा का कारवां रविवार को रोहतास से शुरू होकर औरंगाबाद पहुंचा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दोनों जिलों में जनसभाएं कर भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव चोरी का आरोप लगाया. बारिश और खराब मौसम के बावजूद समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और नेताओं ने लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया.

सोन ब्रिज से रमेश चौक तक भीड़ : शाम करीब 5 बजे बारुण जीटी रोड सोन नदी पुल के पास यात्रा की एंट्री हुई. जैसे-जैसे काफिला आगे बढ़ा भीड़ और बढ़ती गई. हर किलोमीटर पर कार्यकर्ता झंडा और बैनर लेकर खड़े दिखे. शाम 7 बजे राहुल रमेश चौक पहुंचे जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया.

औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी
औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी (ETV Bharat)

भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला : सभा में राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतती है. अब बिहार में SIR के जरिए भी वोट की चोरी की साजिश हो रही है लेकिन जनता इसे नाकाम करेगी.

''महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ वोटर अचानक बढ़ गए. कर्नाटक में एक सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुए जिससे भाजपा जीत गई. चुनाव आयोग पर मुकदमा नहीं किया जा सकता इसलिए मोदी आयोग के जरिए चुनाव चोरी कर रहे हैं.''- राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी
महागठबंधन के मंच से राहुल का संबोधन (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव का तंज : तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं लेकिन यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है. उन्होंने नीतीश कुमार पर भी योजनाओं की नकल का आरोप लगाया.

''ये वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है. प्रधानमंत्री बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है. नीतीश कुमार बिहार में हमारी योजनाओं के घोषणाओं की नकल कर रहे हैं.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी को सुनने पहुंची भीड़ (ETV Bharat)

इंडिया गठबंधन के नेताओं के तेवर : भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि 35 लाख मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आयोग प्रधानमंत्री की जेब में है और वोट चोरी का खेल खेल रहा है. यह यात्रा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है.

सभा में जुटी भीड़ : सभा की अध्यक्षता औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने किया. मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार समेत कई विधायक मौजूद रहे. सैकड़ों कार्यकर्ता और नागरिक इस सभा के गवाह बने.

