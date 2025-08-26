ETV Bharat / bharat

'आज वोट छीन रहे हैं.. फिर राशन और जमीन भी छीन लेंगे', वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा दावा - RAHUL GANDHI

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट के अधिकार के बाद राशन और जमीन भी छीन ली जाएगी, इसलिए 'वोट चोरी' को रोकना होगा. पढ़ें..

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 8:09 PM IST

मधुबनी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' आज 10वें दिन बिहार के मधुबनी पहुंच गई है. फुलपरास के सिजौलिया गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया. इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, उसके बाद राशन और फिर जमीन भी छीन लेगी. इसलिए वोट के अधिकार को समझना होगा और वोट चोरी को रोकने के लिए मिलकर लड़ना होगा.

"ये आपसे सबकुछ छीनना चाहते हैं. पहले ये वोट छीन रहे हैं. फिर राशन कार्ड छीनेंगे. उसके बाद आपकी जमीन छीन लेंगे. इसी तरह आपके सारे हक छीने जा रहे हैं, लेकिन हम ये कभी होने नहीं देंगे."- राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस

'बिहार से आती है हिंदुस्तान में क्रांति': राहुल गांधी ने कहा कि बिहार आंदोलन और क्रांति की भूमि है. बिहार से हिंदुस्तान में क्रांति आती है. इसलिए हमलोगों को मिलकर इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस के लोग आपका अधिकार छीन लेंगे.

'जो ठान लेता हूं, पक्का करता हूं': अपने संबोधन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ों-अतिपिछड़ों और दलित समाज की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैं जो ठान लेता हूं, पक्का करता हूं'. 90 फीसदी गरीब, वंचित और शोषित समाज को उनके हिस्से का न्याय और अधिकार दिलाकर रहूंगा.

अमित शाह पर साधा निशाना: अगले 40-50 साल तक बीजेपी के शासन करने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वह 40-50 साल तक शासन करेगा. इनको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार देश में 40-50 साल तक चलेगी. हम सब राजनेता हैं. जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या है, वह जनता ही जानती है. अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है कि वोट चोरी से ही ये संभव है.

Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और अन्य नेता (ETV Bharat)

क्या बोलीं प्रियंका गांधी: वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वोट आपकी पहचान है. आपकी नागरिकता का आधार है. अगर आप वोट चोरी होने देंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी. आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे और आपकी नागरिकता छिन जाएगी. इसलिए सावधान हो जाइए और अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए.

"वोट भारत के लोकतंत्र का आधार है. आपका सबसे कीमती अधिकार है. मोदी सरकार ने आपके रोजगार चुराए. आपके PSUs चुराए. आपसे हर स्तर पर चोरी की लेकिन आप इन्हें अपना वोट चुराने मत दीजिएगा."- प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद, कांग्रेस

'बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार': भीड़ को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने कहा कि जब तक लोकतंत्र में गरीबों के पास मताधिकार सुरक्षित है, तभी तक लोकतंत्र में गरीबों का सारा अधिकार और अस्तित्व सुरक्षित है. जब गरीबों के पास वोट का सपोर्ट नहीं रहेगा तो गरीबों को कौन पूछेगा?

"यह तय हो चुका है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. और यह भी तय है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर आरक्षण बचेगा ही नहीं, बढ़ेगा भी. साथ ही साथ मंडल आयोग की अभी सिफारिशें लागू भी होंगी."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

ETV Bharat Logo

