शेखपुरा: राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन शेखपुरा में जनता को गोलबंद किए. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया. कथित वोट चोरी को लेकर कहा कि "एक दिन वो सच्चाई भी सामने आएगी, जिसमें पता चलेगा कि बिहार का पिछला चुनाव भी चोरी किया गया था. चुनाव आयोग के लोग याद रखें, हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी.'

'वोट का अधिकार छीन रही बीजेपी': राहुल गांधी शेखपुरा के बरबीघा में लोगों को संबोधित कर रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के गरीबों के पास सिर्फ वोट का अधिकार बचा हुआ है. अब बीजेपी सरकार इसे भी छीनने का प्रयास कर रही है. आपका वोट चला जाता है तो बाद में राशन कार्ड, उसके बाद जमीन और फिर आपके पास जो कुछ बचा हुआ है, सब चला जायेगा.

वोट चोरी से जीता चुनाव: राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की सरकार मिलकर वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकसभा में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने चुनाव जीता पर, चार महीने बाद विधानसभा में चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने वोट चोरी कर बाजी पलट दी. लोकसभा चुनाव बाद विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर जोड़ दिए.

"बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है. यदि यहां भी जांच हो तो पाया जायेगा कि पिछले विधानसभा में भी वोट चोरी कर ही बिहार में भी चुनाव जीता गया है. प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि यह सच्चाई है और यह भी बाहर आयेगी." -राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

वोटर अधिकार यात्रा क्या है?: राहुल गांधी बिहार में SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा की शुरुआत की थी. यह यात्रा एक सितंबर तक चलेगी. पटना में भव्य समारोह के साथ यात्रा समाप्त की जाएगी. महागठबंधन के इस यात्रा का उद्देश्य जनता को एनडीए के खिलाफ जागरूक करना है.

मतदाताओं के नाम काटने का आरोप: पहले दिन सासाराम, दूसरे दिन औरंगाबाद, तीसरे दिन गया और नालंदा की यात्रा की. शेखपुरा में विश्राम के बाद 21 अगस्त को शेखपुरा से यात्रा शुरू की जाएगी. इस यात्रा में राहुल गांधी चुनाव आयोग और एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. साथ ही बिहार SIR में मतदाताओं के नाम काटने का आरोप है.

चुनाव आयोग का जवाब: बता दें कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 जून 2025 से शुरू हुआ जो 26 जुलाई तक चला. 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. इस सूची को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया. हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने सूची जारी की है और कारण भी बताया कि इनके नाम क्यों काटे गए.

