गया: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के गयाजी से होते हुए अब नवादा जिले में प्रवेश कर चुकी है. यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को रसलपुर कैंप से निकलते समय चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथों लिया. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को कोई हलफनामा नहीं देंगे.
पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग हमला: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब चुनाव आयोग की ही चोरी पकड़ी गई है, तो उन्हें ही जवाब देना चाहिए. पवन खेड़ा का आरोप है कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है.
बिहार SIR पर उठाए सवाल: पवन खेड़ा ने बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों में यात्रा के दौरान कई नागरिकों ने शिकायत की कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. ऐसे लोग जो पिछले कई चुनावों से वोट डालते आ रहे थे, अब मतदान से वंचित हो गए हैं. यह लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है.
वीडियो सबूत के साथ सोशल मीडिया पर प्रचार: पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी और मतदाताओं के बीच हुई बातचीत के वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजों पर साझा किए गए हैं. इन वीडियो में लोग खुलकर बता रहे हैं कि उनका नाम बिना किसी सूचना के हटा दिया गया है. खेड़ा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इन वीडियो को गंभीरता से ले और पारदर्शिता से जांच करे.
न्याय योद्धा pic.twitter.com/0tUvw9oROT— Congress (@INCIndia) August 19, 2025
फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप: पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वार्डों और पंचायतों में उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं जो वहां के निवासी ही नहीं हैं. इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें स्थानीय स्तर पर की जा रही हैं. लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिससे लोगों में रोष है.
जनता से मिल रहा भारी समर्थन: राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है. पवन खेड़ा ने इसे जनता का विश्वास बताया और कहा कि यह साफ संकेत है कि बिहार में लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है, आने वाले समय में चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा.
भाजपा और एनडीए नेताओं पर तीखा हमला: पवन खेड़ा ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को चोरी चकारी की ही भाषा आती है. वो इस के आगे कुछ नहीं जानते. जनता बिहार चुनाव में इनको जवाब देगी.
जनता से संवाद: यात्रा के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार भी लगातार मौजूद हैं. जगह-जगह जनता से संवाद हो रहा है और लोगों की समस्याओं को राहुल गांधी खुद सुन रहे हैं. यह यात्रा मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए की जा रही है.
श्री राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' की। अब देश में वोट के अधिकार को बचाने के लिए वे 'वोटर अधिकार यात्रा' कर रहे हैं।— Congress (@INCIndia) August 19, 2025
सड़क से संसद तक हमारी एक ही गूंज है- 'वोट चोर, गद्दी छोड़'।
हमारी बहुत सीधी सी मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर… pic.twitter.com/lylGfvP85e
"भाजपा नेताओं को लोकतंत्र की भाषा नहीं आती. उन्हें केवल चोरी-चकारी की भाषा आती है. जनता अगली बार भाजपा को सबक सिखाएगी और उनके असंवैधानिक रवैये को जवाब देगी." -पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता
'हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिला कर रहेंगे': बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गयाजी के लोगों को अपार समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा ऐतिहासिक है और जब तक हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.
"वोटर अधिकार यात्रा बिहार की ऐतिहासिक यात्रा है. राहुल गांधी जब तक एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक खामोश नहीं बैठेंगे." -अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार, कांग्रेस
ये भी पढ़ें-