गया: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के गयाजी से होते हुए अब नवादा जिले में प्रवेश कर चुकी है. यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को रसलपुर कैंप से निकलते समय चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथों लिया. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को कोई हलफनामा नहीं देंगे.

पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग हमला: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब चुनाव आयोग की ही चोरी पकड़ी गई है, तो उन्हें ही जवाब देना चाहिए. पवन खेड़ा का आरोप है कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है.

गयाजी ईटीवी भारत के संवाददाता से बात करते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (ETV Bharat)

बिहार SIR पर उठाए सवाल: पवन खेड़ा ने बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों में यात्रा के दौरान कई नागरिकों ने शिकायत की कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. ऐसे लोग जो पिछले कई चुनावों से वोट डालते आ रहे थे, अब मतदान से वंचित हो गए हैं. यह लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है.

वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी (ETV Bharat)

वीडियो सबूत के साथ सोशल मीडिया पर प्रचार: पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी और मतदाताओं के बीच हुई बातचीत के वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजों पर साझा किए गए हैं. इन वीडियो में लोग खुलकर बता रहे हैं कि उनका नाम बिना किसी सूचना के हटा दिया गया है. खेड़ा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इन वीडियो को गंभीरता से ले और पारदर्शिता से जांच करे.

फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप: पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वार्डों और पंचायतों में उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं जो वहां के निवासी ही नहीं हैं. इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें स्थानीय स्तर पर की जा रही हैं. लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिससे लोगों में रोष है.

वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

जनता से मिल रहा भारी समर्थन: राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है. पवन खेड़ा ने इसे जनता का विश्वास बताया और कहा कि यह साफ संकेत है कि बिहार में लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है, आने वाले समय में चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा.

गयाजी में राहुल गांधी को देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

भाजपा और एनडीए नेताओं पर तीखा हमला: पवन खेड़ा ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को चोरी चकारी की ही भाषा आती है. वो इस के आगे कुछ नहीं जानते. जनता बिहार चुनाव में इनको जवाब देगी.

गयाजी में राहुल गांधी को देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

जनता से संवाद: यात्रा के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार भी लगातार मौजूद हैं. जगह-जगह जनता से संवाद हो रहा है और लोगों की समस्याओं को राहुल गांधी खुद सुन रहे हैं. यह यात्रा मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए की जा रही है.

"भाजपा नेताओं को लोकतंत्र की भाषा नहीं आती. उन्हें केवल चोरी-चकारी की भाषा आती है. जनता अगली बार भाजपा को सबक सिखाएगी और उनके असंवैधानिक रवैये को जवाब देगी." -पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता

गया में ईटीवी भारत के संवाददाता से बात करते पवन खेड़ा (ETV Bharat)

'हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिला कर रहेंगे': बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गयाजी के लोगों को अपार समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा ऐतिहासिक है और जब तक हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.

गयाजी में वोटर अधिकार रैली में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

"वोटर अधिकार यात्रा बिहार की ऐतिहासिक यात्रा है. राहुल गांधी जब तक एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक खामोश नहीं बैठेंगे." -अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार, कांग्रेस

