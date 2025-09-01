पटना: बिहार में 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हो गया है. वोटर अधिकार मार्च के दौरान इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया. राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में महागठबंधन के शीर्ष नेता शामिल हुए. यात्रा का उद्देश्य लोगों को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना था. वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया और कहा कि माधवपुरा में एटम बम दिखाया था और जल्द ही बिहार में हाइड्रोजन बम दिखाएंगे.

'बिहार में हाइड्रोजन बम दिखाएंगे'- राहुल गांधी: राहुल गांधी ने कहा कि सुन लीजिए बीजेपी के लोग, माधवपुरा में एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम दिखाया था. बीजेपी के लोग तैयार हो जाइये हाइड्रोजन बम आ रहा है. आपकी चोरी पूरे देश को पता लगने जा रही है.

"यह क्रांतिकारी प्रदेश है. यहां से मैसेज दिया गया, वोट चोरी नहीं होने देंगे. आने वाले समय में हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे."- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

'सारे वोट बीजेपी के खाते में गए': राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था, यह सच है. तकरीबन एक करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं. नए वोटर वोट करते हैं, हमारे गठबंधन का वोट, जितना लोकसभा में मिला उतना विधानसभा में मिला. सारे वोट बीजेपी के खाते में गए. तीनों पार्टियां साफ हो गई, चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की.

मधवापुर का राहुल ने क्यों किया जिक्र : उन्होंने आगे कहा कि बैंगलोर सेंट्रल की माधवपुरा सीट में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे. 6 सीट पर हम जीतते हैं. वहां पर हम साफ हो जाते हैं और उसी कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है. न वो वीडियो ग्राफी का सबूत देते हैं, न सुनते हैं. हम लोगों को सबूत जुटाने में 4 महीने लगे. बिहार के युवाओं को कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है.

'बीजेपी के लोग दिखा रहे काला झंडा': राहुल गांधी ने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर, गांधी जी की शक्तियों की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं करने देंगे. बिहार के युवा खड़े हो गए, हमारे पास आते थे और नारा लगाते थे. बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं.

वोटर अधिकार यात्रा का समापन: राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन, 23 जिलों, 1300 किलोमीटर और 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी. पटना में वोटर अधिकार मार्च निकालकर इस यात्रा का 1 सितंबर को समापन हो गया है.. यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे. महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं से संवाद किया और वोट के प्रति लोगों को जागरूक किया.

ये भी पढ़ें

पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन, जानें राहुल-खड़गे-तेजस्वी-हेमंत सोरेन ने क्या-क्या कहा?