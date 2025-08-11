नई दिल्ली: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. यूक्रेनी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे समय में बात की है जब भारत को रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है.
जेलेंस्की की ओर से जारी बयान के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत से युद्ध समाप्त करने के शांति प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया. जेलेंस्की ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से संबंधित हर चीज का फैसला यूक्रेन की भागीदारी से ही होना चाहिए. अन्य तरीको से परिणाम नहीं मिलेंगे."
I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
युद्ध को लेकर भारत का रुख
इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को युद्ध में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है. पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, "मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत के दृढ़ रुख से उन्हें अवगत कराया. भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है."
Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well…— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025
रूस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान
यूक्रेनी नेता ने यूक्रेन में युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही रूस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जेलेंस्की ने कहा, "मैंने कहा कि रूसी एनर्जी खासतौर पर तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है, ताकि इस युद्ध को जारी रखने के लिए उसकी क्षमता और फंड कम हो सके." यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत को रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका से 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है.
भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने और 'युद्ध मशीन को ईंधन देने' के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया. ट्रंर के टैरिफ के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे आर्थिक नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े.
