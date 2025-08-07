मॉस्को: इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के हवाला से बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं. एनएसए अजीत डोभाल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है.

इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों पर विचार किया जा रहा है. NSA ने अपनी बैठकों में किसी निश्चित तारीख या समय का संकेत नहीं दिया है. वहीं, सूत्रों का कहना है कि अगस्त के अंत का बताया जा रहा समय गलत है.

बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस की यात्रा पर हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर नई दिल्ली पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इससे पहले इकॉनॉमिक्स टाइम्स ने जुलाई में बताया था कि भारत इस साल के अंत में होने वाले वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन की मेजबानी कर सकता है.

2021 के बाद रूसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा

दिसंबर 2021 के बाद यह रूसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी. रिपोर्ट्स के मुताबित चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात की भी संभावना है. हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

ऑपरेशन सिंदूर से पहले मोदी-पुतिन की बातचीत

बता दें कि दोनों नेताओं ने आखिरी बार ऑपरेशन सिंदूर से पहले बात की थी, जहां रूसी नेता ने भारत के आतंकवाद-रोधी उपायों का समर्थन किया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भारत-रूस ब्रह्मोस संयुक्त उद्यम जैसे रूसी उपकरणों ने पाकिस्तानी सैन्य साजो-सामान की धज्जियां उधेड़ दी थीं.

माना जा रहा है कि भारत-रूस शिखर सम्मेलन में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है. पुतिन ने हाल ही में कहा था कि पीएम मोदी के अनुरोध पर रूस ने भारत को उर्वरक निर्यात बढ़ा दिया है. इस बीच, एक संबंधित घटनाक्रम में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मिलेंगे, जो 2021 के बाद से दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली शिखर बैठक होगी.

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार भारत पर लगाए गए 25 फीसदी के टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया. उन्होंने यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मद्देनजर उठाया.

