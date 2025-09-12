'विश्व नारुदु रामोजी' पुस्तक का विमोचन, रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव के विचारों को किया गया संकलित
16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के पेडापरुपुडी गांव में रामोजी राव का जन्म हुआ था. 8 जून 2024 को उनका निधन हुआ.
Published : September 12, 2025 at 5:49 PM IST
हैदराबाद: पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद के रामनगर स्थित अपने आवास पर 'विश्व नारुदु रामोजी' पुस्तक का विमोचन किया. रघु अरीकापुडी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रघु अरीकापुडी द्वारा संकलित और संपादित यह पुस्तक मीडिया जगत के दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव के निधन पर प्रख्यात हस्तियों के साथ-साथ आम लोगों द्वारा व्यक्त की गई श्रद्धांजलि और विचारों को समेटे हुए है.
दत्तात्रेय ने रामोजी राव की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक निस्वार्थ दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया. उन्होंने कहा, "वे न केवल एक महान पत्रकार थे, बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को छुआ और उन्हें नई दिशा दी." दत्तात्रेय ने कहा कि रामोजी राव कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्हें हमेशा एक मानवतावादी और महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा.
रघु अरीकापुडी ने बताया कि 114 पृष्ठों का यह संकलन डॉ. लेनिन धनीशेट्टी के सहयोग से तैयार किया गया है. ब्लू बुक ट्रस्ट तथा रघु अरीकापुडी सेवा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है. इस पुस्तक में चेरुकुरी रामोजी राव के निधन के बाद विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों का संग्रह है, जो उनके जीवन, योगदान और नेताओं व आम नागरिकों से उन्हें मिली व्यापक प्रशंसा पर प्रकाश डालते हैं.
रघु अरीकापुडी ने कहा, "इस पुस्तक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रति रामोजी राव की बहुमुखी सेवाएं भावी पीढ़ियों तक पहुंचें." कार्यक्रम में हास्य कलाकार ब्रह्म शंकर नारायण, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के समन्वयक बिंगी नरेंद्र गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता रितेश जगिधर और कई अन्य लोग उपस्थित थे. इस पुस्तक के माध्यम से प्रशंसकों ने एक बार फिर रामोजी राव को याद किया. जिनका जीवन और कार्य अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करता रहा है.
रामोजी राव का संक्षिप्त परिचयः
चेरुकुरी रामोजी राव, जिन्हें रामोजी राव के नाम से जाना जाता है, अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे. वह अपने करीबी लोगों के लिए, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बने रहे. 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के गुडीवाड़ा के पास पेडापरुपुडी गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था. 8 जून 2024 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ.
इसे भी पढ़ेंः
- रामोजी राव : साधारण शुरुआत से बुलंदियों तक का सफर
- पीएम मोदी ने रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव को किया याद, ब्लॉग लिखकर कहा- सदैव प्रेरणा के प्रतीक बने रहेंगे
- रामोजी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रामोजी राव को अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग
- रामोजी राव को चॉक आर्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो - Tributes to Ramoji Rao