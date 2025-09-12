ETV Bharat / bharat

'विश्व नारुदु रामोजी' पुस्तक का विमोचन, रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव के विचारों को किया गया संकलित

हैदराबाद: पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद के रामनगर स्थित अपने आवास पर 'विश्व नारुदु रामोजी' पुस्तक का विमोचन किया. रघु अरीकापुडी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रघु अरीकापुडी द्वारा संकलित और संपादित यह पुस्तक मीडिया जगत के दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव के निधन पर प्रख्यात हस्तियों के साथ-साथ आम लोगों द्वारा व्यक्त की गई श्रद्धांजलि और विचारों को समेटे हुए है.

दत्तात्रेय ने रामोजी राव की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक निस्वार्थ दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया. उन्होंने कहा, "वे न केवल एक महान पत्रकार थे, बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को छुआ और उन्हें नई दिशा दी." दत्तात्रेय ने कहा कि रामोजी राव कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्हें हमेशा एक मानवतावादी और महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा.

रामोजी फिल्म सिटी में लगी रामोजी राव की प्रतिमा. (ETV Bharat)

रघु अरीकापुडी ने बताया कि 114 पृष्ठों का यह संकलन डॉ. लेनिन धनीशेट्टी के सहयोग से तैयार किया गया है. ब्लू बुक ट्रस्ट तथा रघु अरीकापुडी सेवा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है. इस पुस्तक में चेरुकुरी रामोजी राव के निधन के बाद विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों का संग्रह है, जो उनके जीवन, योगदान और नेताओं व आम नागरिकों से उन्हें मिली व्यापक प्रशंसा पर प्रकाश डालते हैं.