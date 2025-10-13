ETV Bharat / bharat

वीरभद्र सिंह प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में केंद्र पर बरसी प्रियंका गांधी, 'सोशल मीडिया पर इवेंटबाजी से हटकर देश के लिए करें काम'

शिमला के रिज मैदान पर सोनिया गांधी ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया.

Virbhadra singh statue Unveiling in Shimla
वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:45 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने वीरभद्र सिंह के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने मंच पर से वीरभद्र सिंह की स्मृतियों को याद किया और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.

वीरभद्र सिंह की स्मृतियों को किया याद

सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "वीरभद्र सिंह वह शख्स थे, जिनके रग-रग में हिमाचल, यहां की भलाई और प्रदेश की जनता थी."

प्रियंका गांधी ने हिमाचल में पिछले चुनाव के अनुभव को साझा करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री होते हुए वीरभद्र सिंह किसी की भी दुकान पर या किसी से भी मिलने पहुंच जाते थे. उनके इस मिलनसार चरित्र से जनता को महसूस ही नहीं होता था कि वे मुख्यमंत्री या राजा हैं. जनता को लगता था कि ये हमारे अपने ही हैं. ये बात उस दौरान चुनाव में मेरे सामने उभर कर आई. उस समय मेरे मन में ये बात बैठी, यही कांग्रेस की असली परंपरा है. आप चाहे नेहरू और इंदिरा गांधी सहित बड़े नेता को देख लीजिए, तब से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता का काम जनता की समस्याओं को सुनना और दर्द को समझना है."

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह (ETV Bharat)

मंच से थपथपाई सीएम सुक्खू की पीठ

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने मंच पर भाषण के दौरान सीएम सुक्खू की पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि "सीएम सुक्खू भी इसी परंपरा को निभाते हैं. सरलता और सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात को सुनते हैं. उनके बीच में ही रहते हैं. आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का हिमाचल से बहुत लगाव है. इंदिरा गांधी से लेकर आज तक ये बात बिल्कुल सच है. उन्होंने कहा कि बात ये नहीं है कि यहां पर मेरा घर है, लेकिन मेरा इस जमीन, पहाड़ों और इन वादियों के लिए खास प्रेम है. आज मैं कहना चाहती हूं कि वीरभद्र सिंह ने एक एक पेड़ बचाया है, मैं ये कहना चाहती हूं कि हमें भी इन वादियों को बचाना और सुरक्षित रखना हैं. यही हमारी अमानत है."

"सोशल मीडिया पर इवेंटबाजी नहीं, जनहित में काम करने वाले नेताओं की जरूरत"

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आजकल की राजनीति में कम ही लोग ऐसी मिसाल हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं. जो रास्ता यहां वीरभद्र सिंह ने जनता को दिखाया है, जो रास्ता महात्मा गांधी ने पूरे देश को दिखाया है. उस रास्ते पर चलने वाले नेता कम ही रह गए हैं. उन्होंने कहा कि ये हमारी मूल विचारधारा है. असलियत में आज देश को ऐसी राजनीति और ऐसे नेताओं की जरूरत है. जो सोशल मीडिया पर इवेंटबाजी और पीआर से आगे बढ़कर देश और जनहित में काम करे.

केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि "आज राहुल गांधी निडर होकर देश हित में सच बोलते हैं. जनता के सामने वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं. जिसके आधार पर ये देश बना है. जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी." कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान सैकड़ों परिवार उजड़ गए और हर तरफ तबाही मची, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार ने यहां के लोगों की कोई मदद नहीं की. इस दौरान प्रियंका गांधी ने मंच पर से लोगों को दिवाली पर्व की भी शुभकामनाएं दी.

"मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के आपदा प्रभावितों का दर्द समझते हैं. वे हर जगह गए. उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र से मदद मांगी, लेकिन वो प्रदेश को नहीं मिली, क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है." - प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

भाजपा नेता लगाते थे ‘स्टेटहुड को मारो ठुड’ नारा

इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जिस राजनीतिक दिग्गज के साथ 30 साल काम करने का मौका मिला. आज सोनिया गांधी के साथ उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला. वीरभद्र से बहुत कुछ सीखा और प्रदेश की जनता उन्हें सड़कों के नेता के रूप में जानती है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जब भाजपा के नेता ‘स्टेटहुड को मारो ठुड’ का नारा लगाते थे." सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश गांधी परिवार का ऋणी रहेगा. जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की सोच के कारण हिमाचल प्रदेश को आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला.

"प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है, जिससे पर्यटन को फायदा हुआ है. प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी की देन है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

"देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण वीरभद्र सिंह"

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "सोनिया गांधी के हाथों वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने का मतलब समझ सकते हैं कि ये देश व प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. हिमाचल की जनता को इस पल का इंतजार था. इंदिरा गांधी की बदौलत हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला. इंदिरा गांधी के साथ हिमाचल के लोग डॉ. वाईएस परमार को स्मरण करते हैं. डॉ. परमार ने 18 साल हिमाचल की कमान संभाली. डॉ. परमार के सपनों में जिस शख्सियत ने रंग भरा, वो वीरभद्र सिंह थे. वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे. उन्होंने जीवन में 9 बार विधानसभा चुनाव जीते और पांच बार लोकसभा चुनाव जीते. वे जीवन के अंत तक नॉट आउट सियासी पिच पर रहे. हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र रहे.

"उस शख्सियत को सभी नमन कर रहे हैं. नेता वही है, जिसे जाने के बाद भी याद किया जाए. अगर ऐसे नेता के जाने के बाद उनकी प्रतिमा के अनावरण पर सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी आते हैं तो इसका मतलब समझा जा सकता है. वीरभद्र सिंह के साथ जब हम टूर करते थे और रात को नींद में जाने से पहले वे पूछते थे कि कोई मिलने को तो नहीं रह गया. सुबह वे 8 बजे कुर्सी पर बैठ जाते थे कि मिलने वाले आए होंगे. वे जनता के दुख-दर्द में आंसू बहाते देखे जाते थे." - मुकेश अग्निहोत्री, डिप्टी सीएम, हिमाचल प्रदेश

"मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक क्षण"

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक क्षण है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया और प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा है. आज उनकी प्रतिमा का अनावरण मात्र एक औपचारिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जन-भावनाओं का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरना वीरभद्र सिंह की सोच का प्रतीक है. रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है. उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के दिखाए आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं.

ये भी पढ़ें: "हिमाचल की आत्मा थे वीरभद्र सिंह, बेटा होने के नाते उनकी विरासत को बढ़ाऊंगा आगे"

ये भी पढ़ें: प्रियंका ने थपथपाई सीएम सुक्खू की पीठ, मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को बताया वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट

ये भी पढ़ें: "हिमाचल रहेगा गांधी परिवार का ऋणी, प्रियंका के घर बनाने से पर्यटन को मिला बढ़ावा", CM के बयान पर भड़के जयराम

TAGGED:

VIRBHADRA SINGH STATUE UNVEILING
PRIYANKA GANDHI TARGETS BJP
SONIA GANDHI VIKRAMADITYA SINGH
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
PRIYANKA GANDHI TARGET CENTRAL GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.