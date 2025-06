ETV Bharat / bharat

गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी से पहले भी कई VIPS ने विमान हादसों में तोड़ा है दम, ...क्लिक करें - VIP KILLED IN AVIATION TRAGEDIES

30 सितंबर, 2001: कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई. ये दुर्घटना उस वक्त हुई, जब वे कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रहे थे.

मई 2001: अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डेरा नटुंग और पांच अन्य की मृत्यु हो गई. इनकी मौत उस वक्त हुई, जब उनका पवन हंस हेलीकॉप्टर खराब दृश्यता के कारण तवांग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

14 नवंबर, 1997: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एनवीएन सोमू अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए.

9 जुलाई, 1994: पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल सुरेन्द्र नाथ और उनके परिवार के 9 सदस्यों सहित 12 अन्य लोग उस समय मारे गए जब राज्य सरकार का विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

23 जून, 1980: पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की उस वक्त मृत्यु हो गई, जब वह ग्लाइडर उड़ा रहे थे. ये हादसा दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ था.

30 मई, 1973: इंदिरा गांधी सरकार में इस्पात मंत्री मोहन कुमारमंगलम की 56 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई.

18.08.1945: Netaji Subhas Chandra Bose sustained third degree burns in the air crash in Formosa on August 18, 1945, and died the same night.

18.08.1945: नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फॉर्मोसा में हवाई दुर्घटना में थर्ड डिग्री जल गए और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई.

