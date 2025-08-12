ETV Bharat / bharat

हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई घायल, वाहन जलाए गए - NUH CLASH VEHICLES BURNT

हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली है. इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं,कई वाहन जलाए गए.

Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2025 at 7:48 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:15 PM IST

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के गांव मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव के बीच मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली.

पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी : विवाद बढ़ने के साथ ही देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई. इस घटना में अब तक तीन लोगों के घायल होने की खबर है. घटना के दौरान एक से अधिक वाहनों को आग के हवाले किया गया. घटनास्थल से जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर अफरातफरी मची हुई है, दर्जनों युवक शोर-गुल करते नजर आ रहे हैं और लपटों में घिरे वाहन धू-धूकर जल रहे हैं. चारों तरफ हड़कंप का माहौल था और लोग इधर-उधर भागते नजर आए.

नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प (Etv Bharat)

पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची : सूचना मिलते ही हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू करने का प्रयास किया. झड़प के बाद सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई थी, जिसे पुलिस ने हटवाया. फिलहाल एक पक्ष के तीन लोगों के घायल होने की ख़बर है. दूसरे पक्ष के कितने लोग घायल हुए हैं, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
झड़प के दौरान आगजनी (Etv Bharat)

काबू में हालात : पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन फिर भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
मौके पर तैनात पुलिस बल (Etv Bharat)
Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
काबू में हालात (Etv Bharat)
Violent clash between two communities in Nuh on Haryana-Rajasthan border several vehicles burnt
गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद (Etv Bharat)

