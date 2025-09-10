'जब नेपाल को चोट लगे तो बिहार में भी दर्द महसूस होता है', गोरखा बोले- दो देशों का एक ही दिल है
नेपाल में हो रही हिंसा से बिहार के गोरखा समाज में चिंतित है. बिहार चुनाव पर असर और सामाजिक-आर्थिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.
Published : September 10, 2025 at 5:57 PM IST
पटना: पड़ोसी देश नेपाल में हो रही हिंसा और तख्तापलट की घटनाओं ने बिहार में बसे गोरखा समाज के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बिहार के सात जिलों की नेपाल से सटी सीमा में से छह को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है. नेपाल और बिहार के बीच गहरे सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं, जिससे दोनों ओर लोगों का नियमित आवागमन होता है. नेपाल की अस्थिरता का असर सीमावर्ती जिलों और वहां के लोगों पर सीधा पड़ रहा है.
नेपाल की घटनाओं से गोरखा समाज में चिंता: नेपाल से रोटी-बेटी का गहरा संबंध है, खासकर गोरखा समाज के लिए, जिनके कई परिजन नेपाल में रहते हैं. बिहार में गोरखा समाज के अध्यक्ष सूरज थापा ने नेपाल में हो रही हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पर चिंता जताई है, उनका परिवार भी वहां फंसा हुआ है. सूरज थापा ने भारत सरकार से अपील की है कि वह हस्तक्षेप कर नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली में सहयोग करे, ताकि शांति कायम हो सके.
नेपाल में बने लोकतांत्रिक सरकार: गोरखा समाज के अध्यक्ष सूरज थापा ने नेपाल की मौजूदा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि नेपाल में जिस तरह भ्रष्टाचार और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वह चिंताजनक है और देश को गलत दिशा में ले जा रही हैं.
"भारत और नेपाल के गोरखालियों के बीच बेहद नजदीकी और भावनात्मक संबंध हैं. दोनों एक-दूसरे को अलग नहीं मानते. गोरखा समाज नेपाल में लोकतंत्र की पुन: स्थापना और शांति की वापसी चाहता है." -सूरज थापा, अध्यक्ष, गोरखा समाज
'हमारा रोटी-बेटी का संबंध': गोरखा समाज के अध्यक्ष सूरज थापा ने नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि माता सीता नेपाल से हैं, भगवान राम भारत से. हमारा रोटी-बेटी का संबंध है. मेरा ससुराल काठमांडू में है, इसलिए भावनात्मक दबाव और भी अधिक है.
VIDEO | Kathmandu, Nepal: Indian Embassy moves 190 Indian passengers stranded at Tribhuvan International Airport to safe location.— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2025
(Source: Third Party)#Nepal pic.twitter.com/eWcg5B6Iwn
"हम सभी एक ही गोरखा खून से हैं. नेपाल में चोट लगती है तो भारत में दर्द होता है और यहां चोट लगती है तो वहां भी असर होता है. नेपाल की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वह बाहरी प्रभाव में आकर देश और युवाओं को भटका रही है. जिससे लोकतंत्र और शांति खतरे में हैं."-सूरज थापा, अध्यक्ष, गोरखा समाज
शांति की अपील : गोरखा समाज के अध्यक्ष सूरज थापा ने नेपाल की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध नेपाल से थे और बिहार आकर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया. हम भी उसी भावना से शांति की अपील कर रहे हैं.
#WATCH | Nepal | Aftermath of the violence that broke out in the Parliament building, which was set on fire on 8th September, as the protest turned violent in Kathmandu.— ANI (@ANI) September 10, 2025
The Nepali PM resigned yesterday amid demonstrations against the Government over alleged corruption. pic.twitter.com/ASCCYY81kw
नेपाल चीन के बहकावे में आ गया है: उन्होंने आगे कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि नेपाल अब चीन के बहकावे में आ गया है. चीन जहां भी जाता है, सिर्फ अपना बिजनेस देखता है. वह नेपाल को भी श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह आर्थिक जाल में फंसा देना चाहता है.
#WATCH | Nepal: Hilton Hotel in Kathmandu all charred after it was set on fire during the recent anti-corruption protest. Drone visuals from the area. pic.twitter.com/uUGpuZ4rRZ— ANI (@ANI) September 10, 2025
नेपाल के युवाओं के साथ गोरखा समाज की एकजुटता: सूरज थापा ने नेपाल के युवाओं से अपील की कि वे इस चाल को समझें और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाएं. नेपाल के युवा जागरूक और होनहार हैं, और उन्होंने जो कदम उठाए हैं, उसे वे समझते हैं.
'हम नेपाल के युवाओं के साथ हैं': उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हिंसा न करें और सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें. सूरज थापा ने बताया कि हम नेपाल के युवाओं के साथ हैं और वहां हो रहे भ्रष्टाचार को भी बखूबी जानते हैं. हमें महीने में एक-दो बार नेपाल जाना होता है, लेकिन जो हिंसा हो रही है वह सही नहीं है.
#WATCH | Nepal: Visuals of 'Sital Niwas', the Nepali Rashtrapati Bhawan in Kathmandu which was vandalised and set on fire by protesters during the anti-corruption protest. pic.twitter.com/Dcxg5cGZHB— ANI (@ANI) September 10, 2025
पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या दुखद: सूरज थापा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या अत्यंत दुखद है, लेकिन युवाओं द्वारा उठाए गए कदमों का वे स्वागत करते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास गवाह है कि नेपाल में जब भी संकट आया है, भारत सरकार ने मदद की है.
भारत में लगभग ढाई करोड़ गोरखा: सूरज थापा ने भारत सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द नेपाल की स्थिति में हस्तक्षेप करे. उन्होंने कहा कि भारत में लगभग ढाई करोड़ गोरखा हैं, अगर सरकार आवश्यक समझे तो हम लोग भी वहां जाकर लोगों को समझाने में मदद करेंगे.
नेपाल की हिंसा से गोरखा समाज चिंतित: सूरज थापा ने बताया कि नेपाल में हो रही हिंसा से वे बेहद चिंतित हैं. उनकी दीदी वहीं रहती हैं, उनकी बेटी मामा के पास गई थी जो अब वहां फंसी हुई है. साथ ही उनके सास-ससुर भी नेपाल में हैं, जहां मारपीट और अस्थिरता चल रही है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है.
नेपाल में हिंदू राष्ट्र खत्म: सूरज थापा ने कहा कि 2008 में नेपाल में हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया और उस समय के राजा की हत्या हो गई, लेकिन पिछले 16 सालों में स्थिति में कोई स्थिरता नहीं आई. इस दौरान नेपाल में 15 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है.
#WATCH | At India-Nepal border in Sonauli, Maharajganj, Uttar Pradesh, Indian nationals who were stranded in Nepal are being moved back to India with the help of SSB. Nepali nationals are being allowed to enter India if they have a medical emergency or any other emergency, after… pic.twitter.com/d9k4Q8nlUQ— ANI (@ANI) September 10, 2025
हमारा भाईचारा बहुत मजबूत: उन्होंने नेपाल के युवाओं से अपील की है कि वे चीन के प्रभाव में न आएं और देश के हित में लोकतंत्र को मजबूत करें. बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की आशंका भी जताई. सूरज थापा ने कहा कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है, इसे बनाए रखना जरूरी है.
चीन के पक्ष में आने से आई दरार: भारत नेपाल मैत्री संगठन के नवल किशोर चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत विरोधी थे और उनका चीन के पक्ष में रुख नेपाल के लिए हानिकारक था. नेपाल में लंबे समय से युवा उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे.
"सरकार के खिलाफ हुई जबरदस्त हिंसा के बाद केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे भारत और नेपाल के बीच संबंध बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है. दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक विकास होगा." -नवल किशोर चौधरी, भारत नेपाल मैत्री संगठन
चुनाव पर नहीं पड़ेगा असर: नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव का सवाल है, बिहार में जाति आधारित राजनीति के कारण नेपाल में हो रहे युवा आंदोलनों का चुनाव पर ज्यादा असर होने की संभावना कम है. विशेषज्ञों का मानना है कि युवा आंदोलन बिहार में सीधे चुनावी माहौल को प्रभावित नहीं करेगा.
बिहार और नेपाल के बीच लंबी सीमा: बिहार और नेपाल की सीमा करीब 600 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है. इस सीमा से सटे बिहार के कई जिले नेपाल से जुड़े हुए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के समय नेपाल में रह रहे बिहारी बड़ी संख्या में बिहार आकर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं. उनके मतदान से चुनावी परिणामों पर असर पड़ता है.
Kathmandu airport will reopen from today: Nepal Civil Aviation Authority— ANI (@ANI) September 10, 2025
" we hereby inform that the flights suspended due to adverse circumstances would now be lifted, which has been made in accordance with the decision of the tribhuvan international airport security committee… pic.twitter.com/JdIWnj3ibF
"यदि नेपाल में चल रही हिंसा लंबे समय तक जारी रही, तो इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है. नेपाल में काम करने वाले कई लोग भारत के नागरिक हैं और बिहार के वोटर भी हैं. अगर हिंसा जारी रही, तो ये लोग बिहार आकर वोट नहीं डाल पाएंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है." - डीएम दिवाकर, विशेषज्ञ
पर्यटन और सीमावर्ती जिलों पर भी पड़ा प्रभाव: नेपाल में जारी हिंसा का प्रभाव बिहार के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है. बिहार से बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल के विभिन्न स्थलों की यात्रा करते हैं, जो अब रुक गई है. इसके अलावा, नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी हिंसा का असर देखने को मिल सकता है.
