गुजरात में किसान महापंचायत रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव, तोड़फोड़; हिरासत में लिए गए आप नेता ईशुदान गढ़वी

हालांकि, बोटाद के हडदड गांव में जब यह पंचायत आयोजित की गई, तो पुलिस पहुंच गई. इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच उग्र टकराव की स्थिति पैदा हो गई. हालांकि, जब आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी भी इस महापंचायत में किसानों के साथ देने के लिए पहुंचने वाले थे, उन्हें भी बगोदरा गांव के पास हिरासत में ले लिया गया.

बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों से कपास की खरीदी के बाद जिनिंग मिल में ले जाने के बाद व्यापारी उसके दाम कर देते हैं. इससे मामला गरमा गया है. मार्केटिंग यार्ड में कोटे के नियम को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. इसे लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया.

इस महापंचायत को अवैध बताते हुए पुलिस रोकने गई, तो स्थानीय लोगों ने पथराव किया और पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की और गाड़ी को पलट दिया. वहीं, गुजरात आप के प्रदेश प्रमुख इशुदान गढ़वी को भी बगोदरा के पास सड़क पर ही रोक दिया गया.

भावनगर: गुजरात के बोटाद मार्केटिंग यार्ड मे कपास की खरीदी को लेकर मामला उग्र हो गया है. वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया था. इसको लेकर बोटाद जिले के हडदड गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था.

मार्केटिंग यार्ड का पूरा मामला क्या है? बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों से कपास खरीदने के बाद व्यापारी उसे जिनिंग मिल में ले जाते हैं, और किसी न किसी बहाने से दाम कम कर देते हैं. यानी ये पूरी प्रथा चलती आ रही है.

इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी किसानों से साथ खड़ रहकर सरकार के सामने मोर्चा खोलकर अपना विरोध जताया. इस मामले में गुजरात आप के प्रदेश प्रमुख इशुदान गढ़वी ने भी सरकार की जमकर आलोचना की.

पुलिस पर पथराव: महापंचायत की अनुमति न होने के कारण बड़ी संख्या में पुलिस का काफिला हडदड गांव पहुंच गया. बोटाद के डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि हडदड गांव में एक अवैध महापंचायत आयोजित की गई थी, इसलिए जब पुलिस पहुंची, तो लोगों ने एक समूह बनाकर महापंचायत का आयोजन किया. इसे रोकने आई पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया और पुलिस की गाडी में भी तोड़फोड़ की.

बोटाद के पुलिस उपाधीक्षक महर्षि रावल, LCB पुलिस निरीक्षक ए. जी. सोलंकी और 4 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस उपाधीक्षक महर्षि रावल के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. वहीं एलसीबी के पुलिस निरीक्षक ए. जी. सोलंकी के सिर पर भी भारी चोट लगी है. घायल पुलीसकर्मियों को इलाज के लिए बोटाद के सोनावाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तीन पुलिसकर्मी घायल, इशुदान हिरासत में: बोटाद जिले के हडदड गांव में पुलिस द्वारा महापंचायत कर रहे लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई से ग्रामीण भड़क गए. डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस पर सार्वजनिक पथराव में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. उन्होंने आगे कहा कि पथराव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. अभी यह बताना मुश्किल हौगा कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है.