'देशभर में दलितों के खिलाफ हिंसा', प्रियंका गांधी ने BJP पर साधा निशाना, केजरीवाल भी भड़के
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : October 10, 2025 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश भर में दलितों के खिलाफ हिंसा भयावह है.
वायनाड से लोकसभा सांसद ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है, जो जातिगत उत्पीड़न से त्रस्त थे. देशभर में दलितों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला भयावह है."
जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय,अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वह भयावह है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 10, 2025
पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान…
उन्होंने IPS अधिकारी की मौत को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या सहित अन्य हालिया घटनाओं से जोड़ा और कहा कि पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या - यह साबित करता है कि बीजेपी शासन दलितों के लिए अभिशाप बन गया है.
चाहे आम नागरिक हो या कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति, अगर वे दलित समुदाय से हैं, तो अन्याय और अमानवीयता उनका पीछा नहीं छोड़ती. अगर उच्च पदों पर बैठे दलितों की यह हालत है, तो कल्पना कीजिए कि आम दलित समाज किन परिस्थितियों में जी रहा होगा.
इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जातिगत उत्पीड़न के कारण अधिकारी ने आत्महत्या की. उन्होंने दोषियों के लिए कड़ी सजा की भी मांग की.
एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा, "हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार को अपनी जाति के कारण इतना उत्पीड़न सहना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली." उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."
केजरीवाल ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की भी निंदा की. उन्होंने कहा, "जब देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, तो सोशल मीडिया पर उनके ट्रोल दलितों का अपमान कर रहे हैं, यहां तक कि बाबा साहेब अंबेडकर को भी गालियां दे रहे हैं. ये लोग आज भारत को कहां ले आए हैं?"
इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक (SP) नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की थी, जो 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ आवास पर मृत पाए गए थे.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 और 3(5) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 में दर्ज की गई. एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने और जाति-आधारित उत्पीड़न का हवाला दिया गया है.
