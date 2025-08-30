ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को उपहार में दिए चांदी की चॉपस्टिक और कीमती कटोरियां - PM MODI GIFT JAPANESE LEADER

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के जापान गए थे. वह शनिवार को चीन की यात्रा पर निकल गए.

PM Modi gift to Japanese leader
पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष को उपहार में दिए कीमती उपहार (ANI)
Published : August 30, 2025 at 2:50 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों की जापान की यात्रा पूरी कर शनिवार को चीन के लिए रवाना हो गए. इससे उन्होंने जापान के पीएम और उनकी पत्नी को खास तोहफा दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा को चांदी की चॉपस्टिक के साथ कीमती पत्थर से बने रेमन कटोरे उपहार में दिए. इसी के साथ ही पीएम मोदी ने मोदी ने इशिबा की पत्नी को कागज की लुगदी से बने एक डिब्बे में पश्मीना शॉल भेंट किया.

अधिकारियों ने बताया कि चॉपस्टिक्स के साथ पुराने कीमती पत्थरों के कटोरे भारतीय कलात्मकता और जापानी पाक कला परंपरा का एक अनूठा मिश्रण हैं. उन्होंने बताया कि इसमें एक बड़ा भूरा चंद्र पत्थर का कटोरा, चार छोटे कटोरे और चांदी की चॉपस्टिक्स हैं.

यह कटोरा जापान के डोनबुरी और सोबा अनुष्ठानों से प्रेरित है. मुख्य कटोरे का आधार मकराना संगमरमर है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक परचिन कारी शैली में कीमती पत्थर जड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि लद्दाख में चंगथांगी बकरी के उत्तम ऊन से बने पश्मीना शॉल को हल्के, मुलायम और गर्म होने के कारण दुनिया भर में सराहा जाता है.

कश्मीरी कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी गई यह शॉल सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाती है जिसे कभी राजघरानों द्वारा संजोया जाता था. इस शॉल में गुलाबी और लाल रंग के पुष्प के डिजाइन हैं, जो क्लासिक कश्मीरी डिजाइन और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं.

यह हाथ से रंगे हुए कागज की लुगदी से बने एक बक्से में आता है, जिस पर फूलों और पक्षियों की आकृतियाँ सजी हैं, जो इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक मूल्य को और बढ़ा देती हैं. अधिकारियों ने बताया कि शॉल और बक्सा मिलकर कश्मीर की कलात्मकता, विरासत और कालातीत शान का प्रतीक हैं.

