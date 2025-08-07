हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय अब फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में भी छात्रों को सहयोग करेगा. इसे लेकर तैयारी भी चल रही है. हजारीबाग में कुछ युवक जो कभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने मिलकर एक आधे घंटे की फिल्म सूरजमुखी बनाई है. इसका प्रीमियर शो का आयोजन किया गया था. जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी भाग लिया. उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस क्षेत्र में भी अब विश्वविद्यालय काम करेगा.

विनोबा विश्वविद्यालय में लघु फिल्म का प्रीमियर शो

हजारीबाग एक छोटा सा शहर है लेकिन यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में काम कर रही है. विनोबा विश्वविद्यालय में सूरजमुखी नामक लघु फिल्म का प्रीमियर शो का आयोजन किया गया. जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंद्र भूषण शर्मा भी पहुंचे. लघु फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतरीन फिल्म हजारीबाग में बनाई गई है. जिसकी लागत 25 हजार रुपये थी.

फिल्म मेकिंग बन रहा युवाओं के लिए नया करियर (Etv bharat)

कलाकारों के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

इस फिल्म के जरिए कलाकारों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है. अब विश्वविद्यालय फिल्म मेकिंग में भी काम करेगा. दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्रों को हजारीबाग बुलाया जाएगा ताकि अच्छे कलाकार और फिल्म निर्माता यहां से बनकर निकले. कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपया अपने निजी खाते से भी देने का ऐलान किया है. ताकि कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा सके.

लघु फिल्म सूरजमुखी का प्रीमियर शो (Etv bharat)

लघु फिल्म से करियर की शुरुआत

कंट्री रोड्स नाम के बैनर तले हजारीबाग के युवक बेहद कम खर्चे में लघु फिल्म बना रहे हैं. जिनकी उम्र 25 साल है लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और खुद की काबिलियत पर 20 से अधिक लघु फिल्म बनाई है.

हजारीबाग की हर एक जगह फिल्म के लायक है. इस क्षेत्र को प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है. लेकिन यहां इसे लेकर करियर नहीं है. भविष्य में करियर बने, इसी की उम्मीद करते हैं: सुमित सिन्हा, फिल्म निर्देशक

हजारीबाग में प्रतिभा की कमी नहीं: कलाकार

मुकेश राम प्रजापति विश्वविद्यालय में शोधकर्ता है. इन्होंने भी सूरजमुखी फिल्म में अभिनय किया है. इनका भी कहना है कि हजारीबाग में प्रतिभा की कमी नहीं है. यदि बेहतर प्लेटफार्म मिले तो यहां से बेहतर कलाकार और निर्देशक बनकर निकल सकते हैं. आधुनिक दौर में शॉर्ट फिल्म एक करियर के रुप में नया आयाम बनकर उभर रहा है. बस कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में भी एक विषय के रूप में स्थापित करे.



