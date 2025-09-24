ETV Bharat / bharat

बंगाल का विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर: जहां प्रतिमा नहीं, कैनवास पर उकेरी मां दुर्गा की होती है पूजा

मां के चित्र में रंग भरते चित्रकार. ( ETV Bharat )

विंध्यवासिनी, विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली दुर्गा का नाम है. यह दुर्गा अष्टभुजाधारी हैं. देवी विंध्यवासिनी का स्वरूप भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण के जन्म के समय देवकी को जो पुत्री प्राप्त हुई थी, उसका नाम योगमाया था. जब कंस के आदेश पर उन्हें मारने गया, तो वे यह पूछकर अदृश्य हो गयी कि, "कंस का वध कौन करेगा?" योगमाया विंध्याचल चली गईं.

"उस समय चटर्जी परिवार बहुत अमीर नहीं था. मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था. इसलिए, संत के निर्देश पर, पटचित्र के माध्यम से दुर्गा पूजा शुरू की गई. उस नियम का आज भी पालन किया जाता है. अब तक, हम पटचित्र के माध्यम से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं. दुर्गा पूजा के नियम सभी एक जैसे हैं. हमारा पूरा परिवार पूजा के लिए गांव आता है."- निर्मलेंदु चटर्जी, पूजा आयोजक

साथ ही, संत ने निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान इस विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर में कैनवास पर दुर्गा का चित्रांकन किया जाना चाहिए. जमुरिया के विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर में लगभग 300 वर्षों से कैनवास के माध्यम से दुर्गा की पूजा की जाती रही है.

जमुरिया के इकरा गांव के चट्टोपाध्याय परिवार में देवी की पूजा विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में की जाती है. कहा जाता है कि वाराणसी के एक संत यहां आए और चटर्जी परिवार के पूर्वज रामेश्वर चटर्जी से मिले. उन्हें अष्टधातु से बनी अष्टकोणीय विंध्यवासिनी दुर्गा की मूर्ति भेंट की. संत ने कहा कि अष्टधातु से बनी यह अष्टकोणीय दुर्गा मूर्ति वास्तव में विंध्यवासिनी हैं. इन्हें विंध्यपर्वत से लाया गया है. इस दुर्गा की प्रतिदिन पूजा की जानी चाहिए.

आसनसोलः दुर्गा पूजा का उत्सव पूरे बंगाल में रंग, रोशनी और आस्था के साथ चरम पर होता है. चारों ओर देवी की भव्य और विशाल प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनती हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल के जमुरिया स्थित विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर में इस परंपरा की अलग ही छटा है. यहां प्रतिमा नहीं, बल्कि लगभग 300 वर्षों से कैनवास पर उकेरी गई मां दुर्गा की छवि की पूजा होती है.

तब से, विंध्याचल में उनकी अष्टभुजा रूप में पूजा होती है. वे विंध्यवासिनी हैं. विंध्यवासिनी का यह अष्टभुजा रूप ही योगमाया है. देवी ने विंध्यपर्वत की चोटी पर दस भुजाओं वाले रूप में महिषासुर का वध किया था.

36 वर्षों से चित्रकारी कर रहे हैंः

इकरा के विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की शुरुआत चट्टोपाध्याय परिवार ने की थी. अब कई अन्य परिवार भी इस पूजा में शामिल हो गए हैं. चक्रवर्ती परिवार के सदस्य आलोक चक्रवर्ती पिछले 36 वर्षों से कैनवास पर दुर्गा की पेंटिंग बना रहे हैं. वे सरकारी कर्मचारी हैं. कैनवास पर रंग और स्याही से दुर्गा के स्वरूप को उकेरते हैं. षष्ठी के दिन उस दुर्गा पटचित्र को इकरा के विंध्यवासिनी मंदिर में स्थापित किया जाता है.

चित्रकारी का कोई प्रशिक्षण नहीं लियाः

आलोक ने चित्रकारी का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया. वे कहते हैं, "मैंने चित्रकला का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया. मैं साल में बस एक बार चित्र बनाता हूं. वह भी हमारी दुर्गा मां का चित्र. ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं मुझसे चित्र बनवाती हैं. मैं बस तूलिका पकड़ता हूं, मैं खुद नहीं कह सकता कि मां कैसे उभर आती हैं."

मां का शृंगार हर बार बदलता हैः

आलोक चक्रवर्ती के शब्दों में, "हर साल मां का रूप अलग होता है. किसी साल प्राकृतिक दृश्यों से बनता है, तो किसी साल मां का रूप पारंपरिक होता है." उन्होंने बताया कि इस साल पॉट-आर्ट में मां के परिधान और चेहरे पर आदिवासी रूप और संस्कृति की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है.

इस दुर्गा को पॉट-आर्ट में चित्रित करने में लगभग दो महीने लगे. इस चित्र को ऐक्रेलिक पेंट से चित्रित किया गया है. षष्ठी के दिन जामुड़िया स्थित विंध्यवासिनी पटचित्र दुर्गा मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी. दुर्गा पूजा के बाद यह चित्र पूरे वर्ष के लिए रहेगा. दशमी के दिन पुराने चित्र का भसान करने की प्रथा है.

मां दुर्गा का चित्र बनाते कलाकार. (ETV Bharat)

पूजा के नियमः

जमुरिया स्थित विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में एक न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है. षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को यहां दुर्गा पूजा के सभी नियम और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है. अष्टमी और नवमी को मेढ़े की बलि देने का विधान और अनुष्ठान है. नवमी के दिन एक बड़े भोज का आयोजन किया जाता है. उस भोज का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों लोग विंध्यवासिनी मंदिर आते हैं.

