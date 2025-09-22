ETV Bharat / bharat

ग्रामीणों ने काला जादू के शक में शख्स को पीटा, परिवार को 24 घंटे तक पेड़ से बांधा

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर जिले के सोरो थाना क्षेत्र के महुमुहान ग्राम पंचायत में आने वाले मालीचुआ गांव में रविवार को काला जादू के शक में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी. इतना ही नहीं उन्होंने पीड़ित शख्स के परिवार को 24 घंटे तक पेड़ से भी बांधे रखा.

सोरो थाने से पुलिस की एक टीम जब मालीचुआ गांव पहुंची, तो ग्रामीणों ने उनके वाहन को रोक दिया. हालांकि, बाद में पुलिस अधीक्षक सुदीप्त साहू से बातचीत के बाद पुलिस टीम को अंदर जाने दिया गया. बताया जा रहा है कि चैता सिंह अपने घर पर पूजा-अर्चना कर रहे थे, तभी कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और उन पर पूजा की आड़ में जादू-टोना करने का आरोप लगाया.

24 घंटे तक बंधक बनाया

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि चैता सिंह ने गांव के कई बच्चों और बड़ों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वे बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मौत हो रही है. जब परिवार के लोग चैता सिंह के बचाव में आगे आए, तो मामला और बिगड़ गया. कुछ और ग्रामीण भी आ गए और चैता सिंह, उनकी पत्नी मुनि सिंह और उनकी साली टुनि सिंह को पास के एक पेड़ से बांध दिया. उन्हें 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया.

पुलिस ने तीनों को गुस्साए ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया. ग्रामीणों का आरोप था कि उसने और उसके परिवार ने जादू-टोने के नाम पर गांव के 22 लोगों की हत्या कर दी थी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.