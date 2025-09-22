ETV Bharat / bharat

उम्र का पड़ाव अंतिम नहीं शिक्षा की अभी तो शुरुआत है! जानें क्या है, साक्षरता की अनोखी मुहिम

कहते हैं उम्र महज के नंबर है, इंसान में चाह हो तो उम्र के किसी भी पड़ाव में वो कुछ भी हासिल कर सकता है.

Published : September 22, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 8:16 PM IST

जमशेदपुर: चेहरे पर उम्र के थपेड़े जरूर है लेकिन मजबूत मन में चाह अब भी है कि वो कुछ अच्छा करें. कंपकपाते हाथों से कलम की लिखावट भले ही टेढ़ी हो लेकिन विजन बिल्कुल साफ और सीधा है. सिर्फ सरकारी दस्तावेज पर अपना नाम लिखना ही मकसद नहीं ककहरा को खुद में आत्मसात करने की चाह है. इसी मकसद से रविवार को अपने उम्र के कई पड़ाव पार कर चुके लोगों ने पहली बार परीक्षा दी, और ये संभव हो सका उस मुहिम के कारण जो पूर्वी सिंहभूम सहित कई इलाकों में शुरू किया गया है.

पूर्वी सिंहभूम में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं को साक्षर बनने की मुहिम तेज है. इसे लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि 2030 तक साक्षरता दर को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान में 50 साल से अधिक उम्र के लोग भी शामिल हो रहे हैं. दरअसल इन लोगों ने 21 सिंतबर को अपने जीवन में पहली बार कोई परीक्षा दी है.

ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ साक्षरता अभियान (Etv Bharat)

जिले में साक्षरता दर बढ़ाने पर फोकस

जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा है जिनमें बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका जुगसलाई विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है जबकि जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की संख्या कम है. देश में साक्षरता दर बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार की योजना के तहत 2022 से अशिक्षितों को शिक्षित बनाने की मुहिम शुरू हुई थी. जिसके तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर 75.49% है. जिनमें 83.75% पुरुष, 66.81% महिलाएं हैं. शेष अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए नवभारत साक्षरता मिशन के तहत वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर अशिक्षितों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं.

Elderly women taking exams
परीक्षा देती हुई बुर्जुग महिलाएं (Etv Bharat)

साक्षर बनाने की मुहिम में 1500 से अधिक वॉलंटियर्स सक्रिय

साक्षरता की इस मुहिम में सरकारी, गैर सरकारी और सामजिक संस्थाओं के अलावा स्कूल-कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं, जो निःशुल्क भाव से अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं. साक्षर बनाने की मुहिम में 1500 से अधिक वॉलंटियर्स हैं. ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार उन्हें सरकारी स्कूल गांव के चौपाल या उनके घर जाकर पढ़ाने का किया जा रहा है. इस दौरान उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए फंड दिया जाता है.

elderly women learning alphabets
अक्षर ज्ञान लेती बुजुर्ग महिलाएं (Etv Bharat)

ग्रामीणों को पढ़ाने के बाद ली जाती है परीक्षा

आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया, गुड़ाबांधा, पोटका और पटमदा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षितों की संख्या ज्यादा है. कारण जागरूकता की कमी और खेती समेत निजी कामों में व्यस्त रहना है. केंद्र सरकार की साक्षर योजना के अंतर्गत राज्य, जिला, प्रखंड संकुल विद्यालय के तहत कमिटी बनाई गई है. जिले में इसकी मॉनिटरिंग, जिला शिक्षा अधीक्षक करते हैं. बता दें कि अशिक्षितों को पढ़ाने के बाद उनकी परीक्षा भी ली जाती है. जिसके बाद उन्हें साक्षर का प्रमाण पत्र दिया जाता है. पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक हुई तीन परीक्षा में कुल 28 हजार अशिक्षितों को साक्षरता का प्रमाण पत्र बांटा गया है. जिनमें 90% महिलाएं शामिल हैं.

"केंद्र सरकार की साक्षरता योजना के तहत और अशिक्षितों को साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ये हैं कि कोई भी ग्रामीण या अशिक्षित, शिक्षा के अभाव में किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा न रह सके, उनके साथ कोई साइबर अपराध या ठगी का मामला ना हो. साक्षर होने से परिवार समाज और राज्य भी विकसित होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी जा रही है. उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है. इसलिए 50 साल से अधिक उम्र के लोग भी इस मुहीम में शामिल होकर साक्षर बन रहे हैं, जोकि एक अच्छा संकेत है:" - आशीष कुमार पांडेय, जिला शिक्षा अधीक्षक

ग्रामीणों को कानूनी और डिजिटल शिक्षा दी गई

शिक्षित बनने की इस योजना में उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है. 15 साल से लेकर 50 साल से भी अधिक उम्र वाले भी लोग साक्षर बनने की योजना में शामिल हो रहे हैं और समय पर परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं. नवभारत साक्षरता अभियान के सदस्य सुजय कुमार ने बताया कि हमारे विद्यालय को जन चेतना केंद्र में परिवर्तित किया गया है. ग्रामीणों को शिक्षा के साथ कानूनी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा की भी जानकारी दी जा रही है. जिससे बैंक अकाउंट से संबंधित किसी भी मामले में उन्हें असुविधा न हो. साइबर अपराध के भी शिकार ना बन सके और यह अभियान 2030 तक चलेगा.

Women sitting in the exam hall
एग्जाम हॉल में बैठी महिलाएं (Etv Bharat)

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने पर जोर

इधर, ग्रामीण भी सरकार की योजना से काफी खुश हैं. वे अब हिंदी भाषा को आसानी से पढ़ लेते हैं. उनका कहना है कि साक्षर बनने के बाद, उन्हें अब बैंक या किसी भी अन्य मामले में परेशानी कम हो रही है. बहरहाल जिले में साक्षरता दर बढ़ाने की मुहिम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण साक्षर हो रहे हैं. ऐसे में जब गांव गांव शिक्षा की ज्योत जलेगी तो ग्रामीण उनके परिवार के साथ समाज भी रौशन होगा.

