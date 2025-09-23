विकसित भारत बिल्डथॉन 2025: एक करोड़ छात्र 2047 तक भारत के इनोवेशन को गति देंगे
धर्मेंद्र प्रधान ने 2047 विजन के लिए एक करोड़ छात्रों को युवा इनोवेटर में बदलने के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया.
Published : September 23, 2025 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने इनोवेशन को एक जन आंदोलन में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया. यह पहल दुनिया का सबसे बड़ा छात्र-नेतृत्व वाला इनोवेशन आंदोलन होने का दावा करती है और इसका उद्देश्य कक्षाओं को रचनात्मकता, समस्या-समाधान और आत्मनिर्भरता के लिए इनक्यूबेटर के रूप में विकसित करना है. इसका सीधा संबंध 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के साहसिक लक्ष्य से भी है.
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के सहयोग से आयोजित यह बिल्डथॉन 13 अक्टूबर 2025 को भारत भर के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में आयोजित किया जाएगा और इसमें कक्षा 6-12 के लगभग एक करोड़ छात्र भाग लेंगे. रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है और 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा.
'इनोवेशन ही विकसित भारत का आधार है'
इस पहल की शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन को राष्ट्र निर्माण की नींव बनाने के लिए अथक प्रयास किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे वास्तव में अस्तित्व का कारण मानते हैं.
प्रधान ने कहा, "पिछले ग्यारह वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार इनोवेशन की शक्ति पर जोर दिया है. अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना और अब विकसित भारत बिल्डथॉन, इस यात्रा के मील के पत्थर हैं." उन्होंने आगे कहा, "भारत के युवा हमारे विकसित भारत के सपने के पथप्रदर्शक होंगे और यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि रचनात्मकता और समस्या-समाधान उनके सीखने का केंद्र बनें."
उन्होंने रेखांकित किया कि बिल्डथॉन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक कोर्डिनेटेड राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसे छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के चार प्रमुख विषयों - आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है.
NEP 2020 की भावना को मूर्त रूप देते हुए
बिल्डथॉन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के व्यावहारिक अवतार के रूप में सराहा जा रहा है, जो रटंत सीखने से आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत करती है. NEP 2020 "कम विषयवस्तु, अधिक समस्या-समाधान" पर जोर देती है और इस आकांक्षा को अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है.
बिल्डथॉन के माध्यम से छात्र न केवल सिद्धांत सीखेंगे, बल्कि उन सिद्धांतों को वास्तविक मुद्दों पर लागू करेंगे, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए प्रोटोटाइप और समाधान तैयार करेंगे.
मुख्य उद्देश्य
इसका उद्देश्य 1 करोड़ छात्रों को इनोवेटिव सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना .
स्थानीय एप्लीकेशन के लिए प्रासंगिक आत्मनिर्भरता और समस्या-समाधान के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना.
परियोजना-आधारित शिक्षण के माध्यम से अनुभवात्मक रूप से सीखना और एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करके भारत की एक इनोवेटिव सेंटर के रूप में पहचान बनाना.
विचारों का मार्गदर्शन और प्रशंसा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम के बाद विचारों को बढ़ावा दिया जा सके और उनका विस्तार किया जा सके.
छात्रों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों, अभिभावकों, कॉर्पोरेट भागीदारों, विदेशों में भारतीय दूतावासों के व्यापक दर्शकों को शामिल करके इनोवेशन विचार का एक आंदोलन बनाना.
गाइड के चार विषय
प्रत्येक टीम चार राष्ट्रीय विषयों में से एक में शामिल होगी. इसमें वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत शामिल है.
वोकल फॉर लोकल: छात्रों को इनोवेशन और प्रोटोटाइप के माध्यम से स्थानीय शिल्प, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना.
आत्मनिर्भर भारत: कृषि, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना.
स्वदेशी: प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाते हुए, भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं और स्वदेशी विचारों का लाभ उठाना.
समृद्ध भारत: पर्यावरणीय और सामाजिक समावेशन में सुधार करते हुए समृद्धि उत्पन्न करने के लिए स्थायी समाधान विकसित करना.
ये विषय इतने व्यापक हैं कि विविध इनोवेशन को आमंत्रित कर सकें और भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से केंद्रित हों.
रूपरेखा और भागीदारी
बिल्डथॉन को वास्तव में समावेशी और व्यापक नवाचार कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है.
टीम संरचना: कक्षा 6 से 12 तक के छात्र 5-7 की टीमों में काम करेंगे. स्कूल कई टीमों को रजिस्टर कर सकते हैं.
प्रोटोटाइप सबमिशन: छात्रों द्वारा प्रेजेंटेशन विचार और प्रोटोटाइप के एक शॉर्ट वीडियो के रूप में होंगी.
मेंटरशिप सहायता: छात्रों को इनक्यूबेशन केंद्रों, मेंटर ऑफ चेंज नेटवर्क, उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉर्पोरेट भागीदारों के मेंटर्स से मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
राष्ट्रीय पोर्टल: एक समर्पित पोर्टल भागीदारी को मानकीकृत करने के लिए हैंडबुक, टूलकिट, प्रशिक्षण वीडियो और मार्गदर्शन प्रदान करेगा.
13 अक्टूबर को राष्ट्रीय शुभारंभ
इस पहल का प्रमुख कार्यक्रम 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय लाइव बिल्डथॉन होगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से 400 चयनित छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ लाइव लॉन्चिंग के साथ होगी. 1.5 लाख स्कूलों में एक साथ लाइव इनोवेशन एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी, जिनमें 1 करोड़ से अधिक छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है.
इस कार्यक्रम का वैश्विक स्तर पर लाइवस्ट्रीम भी किया जाएगा, जिससे देश के 'इनोवेशन फ्रंट' का दुनिया के सामने उद्घाटन होगा.
टाइम लाइन और अगला कदम
|फेज
|Activity
|Timeline
|फेज 1
|शिक्षा मंत्री द्वारा शुभारंभ
|23 सितंबर 2025
|फेज 2
|मार्गदर्शन के साथ स्कूल स्तर की गतिविधियां
|23 सितंबर – 12 अक्टूबर
|फेज 3
|राष्ट्रीय लाइव बिल्डथॉन
|13 अक्टूबर
|फेज 4
|एंट्री सबमिशन
|14 – 31 अक्टूबर
|फेज 5
|विशेषज्ञ मूल्यांकन
|नवंबर
|फेज 6
|विजेता की घोषणा और कॉर्पोरेट स्वीकृति
|दिसंबर
जिले से वैश्विक भागीदारी
मुख्यमंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और जिला मजिस्ट्रेट राज्यों और जिलों में समानांतर कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रयास में शामिल होंगे. विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन, विदेशों में भारतीय छात्रों की भागीदारी को सुगम बनाएंगे, जिससे यह वास्तव में एक वैश्विक आयोजन बन जाएगा. टॉप 10,000 इनोवेशन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और पुरस्कार प्राप्त होंगे. कॉर्पोरेट साझेदार चयनित स्कूलों को गोद लेंगे और दीर्घकालिक मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करेंगे.
अपेक्षित प्रभाव
बिल्डथॉन से कई स्थायी परिणाम मिलने की उम्मीद है. इससे भारत के अब तक के सबसे बड़े लाइव इनोवेशन अभ्यास में 1 करोड़ छात्रों को शामिल करना, स्थानीय चुनौतियों से निपटने के लिए लाखों ज़मीनी स्तर के प्रोटोटाइप तैयार करना, स्कूल स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना, 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की सरकार की योजना को गति प्रदान करना और 2047 तक भारत को वैश्विक इनोवेशन राजधानी के रूप में स्थापित करना शामिल है.
समावेशिता पर ध्यान
आकांक्षी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनोवेशन केवल शहरी विशेषाधिकार न होकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बने. सरकार का लक्ष्य मार्गदर्शन और संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना है, जिससे इनोवेशन के अवसरों का लोकतंत्रीकरण हो.
सार्वजनिक-निजी भागीदारी
यह पहल गति बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट भागीदारी पर भी निर्भर करती है. उद्योग जगत के दिग्गज न केवल इस आयोजन के लिए धन मुहैया कराएंगे, बल्कि इनक्यूबेशन केंद्रों, संसाधनों और बाजार संपर्कों तक पहुंच भी प्रदान करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आशाजनक प्रोटोटाइप व्यवहार्य उत्पादों में विकसित हो सकें.
इनोवेशन की संस्कृति का निर्माण
संख्याओं से परे बिल्डथॉन एक सांस्कृतिक बदलाव को प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिससे इनोवेशन एक आकस्मिक गतिविधि के बजाय एक आदत बन जाए. 1 करोड़ छात्रों के रचनात्मक प्रयासों को कोर्डिनेट करके, भारत एक विश्व रिकॉर्ड और राष्ट्रीय मानसिकता परिवर्तन दोनों का प्रयास कर रहा है.