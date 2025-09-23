ETV Bharat / bharat

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025: एक करोड़ छात्र 2047 तक भारत के इनोवेशन को गति देंगे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 7:23 PM IST 7 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने इनोवेशन को एक जन आंदोलन में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया. यह पहल दुनिया का सबसे बड़ा छात्र-नेतृत्व वाला इनोवेशन आंदोलन होने का दावा करती है और इसका उद्देश्य कक्षाओं को रचनात्मकता, समस्या-समाधान और आत्मनिर्भरता के लिए इनक्यूबेटर के रूप में विकसित करना है. इसका सीधा संबंध 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के साहसिक लक्ष्य से भी है. शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के सहयोग से आयोजित यह बिल्डथॉन 13 अक्टूबर 2025 को भारत भर के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में आयोजित किया जाएगा और इसमें कक्षा 6-12 के लगभग एक करोड़ छात्र भाग लेंगे. रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है और 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा. 'इनोवेशन ही विकसित भारत का आधार है'

इस पहल की शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन को राष्ट्र निर्माण की नींव बनाने के लिए अथक प्रयास किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे वास्तव में अस्तित्व का कारण मानते हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया (ETV Bharat) प्रधान ने कहा, "पिछले ग्यारह वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार इनोवेशन की शक्ति पर जोर दिया है. अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना और अब विकसित भारत बिल्डथॉन, इस यात्रा के मील के पत्थर हैं." उन्होंने आगे कहा, "भारत के युवा हमारे विकसित भारत के सपने के पथप्रदर्शक होंगे और यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि रचनात्मकता और समस्या-समाधान उनके सीखने का केंद्र बनें." उन्होंने रेखांकित किया कि बिल्डथॉन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक कोर्डिनेटेड राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसे छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के चार प्रमुख विषयों - आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. NEP 2020 की भावना को मूर्त रूप देते हुए

बिल्डथॉन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के व्यावहारिक अवतार के रूप में सराहा जा रहा है, जो रटंत सीखने से आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत करती है. NEP 2020 "कम विषयवस्तु, अधिक समस्या-समाधान" पर जोर देती है और इस आकांक्षा को अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है. बिल्डथॉन के माध्यम से छात्र न केवल सिद्धांत सीखेंगे, बल्कि उन सिद्धांतों को वास्तविक मुद्दों पर लागू करेंगे, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए प्रोटोटाइप और समाधान तैयार करेंगे. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया (ETV Bharat) मुख्य उद्देश्य

इसका उद्देश्य 1 करोड़ छात्रों को इनोवेटिव सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना . स्थानीय एप्लीकेशन के लिए प्रासंगिक आत्मनिर्भरता और समस्या-समाधान के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना. परियोजना-आधारित शिक्षण के माध्यम से अनुभवात्मक रूप से सीखना और एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करके भारत की एक इनोवेटिव सेंटर के रूप में पहचान बनाना. विचारों का मार्गदर्शन और प्रशंसा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम के बाद विचारों को बढ़ावा दिया जा सके और उनका विस्तार किया जा सके. छात्रों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों, अभिभावकों, कॉर्पोरेट भागीदारों, विदेशों में भारतीय दूतावासों के व्यापक दर्शकों को शामिल करके इनोवेशन विचार का एक आंदोलन बनाना. गाइड के चार विषय

प्रत्येक टीम चार राष्ट्रीय विषयों में से एक में शामिल होगी. इसमें वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत शामिल है. वोकल फॉर लोकल: छात्रों को इनोवेशन और प्रोटोटाइप के माध्यम से स्थानीय शिल्प, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना.