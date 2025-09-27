तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 10 लोगों की मौत, 20 की हालत बेहद गंभीर
भगदड़ तमिलनाडु के करूर में शनिवार को हुई, जहां विजय की एक रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी.
करूर: तमिलनाडु से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार को फेमस एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष विजय की रैली में भगदड़ मच गई है. इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.
सीएम स्टालिन ने अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश दिया
इस भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों के बेहोश होने की खबर मिली है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने करूर के अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह भगदड़ तमिलनाडु के करूर में शनिवार को हुई. जहां विजय की एक रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी.
विजय के चुनाव प्रचार के दौरान करूर में भगदड़
2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, तमिलनाडु वेत्री कझगम के नेता विजय 'उंगा विजय ना वरेन' नाम से पूरे तमिलनाडु में प्रचार यात्रा पर हैं. उन्होंने 13 तारीख को अपना पहला चुनाव अभियान शुरू किया और त्रिची और अरियालुर जिलों में प्रचार किया. विजय ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने आज नमक्कल और करूर जिलों में प्रचार किया.
खबर के मुताबिक, आज सुबह नमक्कल जिले में हुई प्रचार सभा में जहां भारी भीड़ थी, वहीं करूर जिले में शाम 7 बजे हुई प्रचार सभा में बड़ी संख्या में टीवीके कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए. खबर के मुताबिक, जैसे ही विजय ने सभा में बोलना शुरू किया, एक महिला बेहोश हो गई. उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद एक के बाद एक 30 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए.
पुलिस ने बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया, 10 लोगों की अब तक मौत
पुलिस ने बेहोश लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उनका गहन उपचार चल रहा है. अब तक 10 लोगों की बिना इलाज के मौत हो चुकी है. 20 से ज़्यादा लोगों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है.
ऐसे में, भीड़ की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री स्टालिन ने अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश दिया है और मंत्री एम. सुब्रमण्यम और अंबिल महेश को घटनास्थल पर स्वयं जाने का आदेश दिया है.
पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी करूर सरकारी अस्पताल जाकर पीड़ितों से मिले
इस बीच, पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी करूर सरकारी अस्पताल गए और वहां इलाज करा रहे लोगों से मिले. इसके अलावा, करूर ज़िले के एसपी भी भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री के आदेश पर तमिलनाडु के कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डेविडसन देवसिरवथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.
