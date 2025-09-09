ETV Bharat / bharat

AI से क्रांति: खेतों से लेकर समारोह हॉल तक की समस्याओं का चुटकी में समाधान, छात्रों की पहल

विजयवाड़ा के छात्र एआई के जरिए न केवल खेती और इवेंट मैनेजमेंट को आसान बना रहे हैं, बल्कि सस्ते और प्रभावी समाधान भी दे रहे.

cultivation with AI
छात्रों के बनाये एप. (ETV Bharat)
September 9, 2025

विजयवाड़ा: आज का युग तकनीक का युग है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस युग की रीढ़ बन चुकी है. खेती से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक, एआई हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है. विजयवाड़ा के पीबी सिद्धार्थ कॉलेज के छात्र इस दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. ये युवा नवप्रवर्तक एआई की शक्ति का उपयोग कर किसानों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है. आइए, जानते हैं कैसे ये छात्र एआई के जरिए समाज को बेहतर बना रहे हैं.

फसलों की बीमारियों का समाधान:

कई बार छोटी-छोटी फसलीय बीमारियों के कारण किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं. अक्सर उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा कीटनाशक सही है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है. अपने गांवों में इन समस्याओं को देखते हुए, छात्र संदीप और दिवाकर ने एक अनोखा समाधान पेश किया.

उन्होंने 'यील्ड प्रेडिक्ट' नामक एक खास एआई-आधारित वेबसाइट बनाई. इस वेबसाइट पर किसान अपनी प्रभावित फसल की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं. यह तुरंत बीमारी की पहचान करती है और सही कीटनाशक का सुझाव देती है. इससे किसानों को नुकसान कम करने और सही उपाय करने में मदद मिल रही है.

प्रेसिजन फार्मिंग को बनाया आसानः

कई ग्रामीण किसान अभी भी अपनी मिट्टी के लिए अनुपयुक्त फसलें बोते हैं, जिससे पैदावार कम होती है. इस समस्या को हल करने के लिए संदीप कुमार ने एग्रीकल्चर प्रेडिक्शन नामक एक एआई-सहायता प्राप्त वेबसाइट विकसित की. किसान अपनी जमीन की स्पष्ट तस्वीर अपलोड करके मिट्टी का प्रकार, उपयुक्त फसलें और अपेक्षित पैदावार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ड्रोन के साथ स्मार्ट कीट नियंत्रणः

पारंपरिक रूप से किसान कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हैंड पंप या मोटर चालित पंप का उपयोग करते थे. अब मैन्युअल ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं. इस प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए संदीप ने 'किसान ड्रोन बॉट' विकसित किया, जिसमें एआई और IoT सेंसर एकीकृत हैं.

फसल क्षेत्र के चारों ओर सेंसर लगाए जाते हैं, जो एक मोबाइल ऐप से जुड़े होते हैं. ड्रोन इन सेंसरों से डेटा प्राप्त करता है और केवल उन क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव करता है, जहां कीट या सूख रही फसलों की समस्या है. इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचता है.

इवेंट और वेन्यू मैनेजमेंटः

शादी या सेमिनार जैसे आयोजनों की योजना बनाना समय लेने वाला हो सकता है, खासकर हॉल की उपलब्धता जांचने में. एमएससी डेटा साइंस की छात्रा सौम्या ने इस समस्या के लिए एक 'वेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम' वेबसाइट बनाई. यह वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल या फंक्शन हॉल की उपलब्धता जांचने और स्वचालित रूप से बुक करने की सुविधा देती है. खासकर शुभ तिथियों जैसे व्यस्त समय में यह सिस्टम समय और मेहनत बचाता है.

शिक्षा और अन्य समस्याओं के समाधानः

दुनियाभर में शैक्षिक बोर्ड बदलते रुझानों के साथ नए विषय पेश कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने सामान्य डिग्री छात्रों के लिए भी एआई को सुलभ बनाया है. पीबी सिद्धार्थ कॉलेज के डेटा साइंस और एआई विभाग के एचओडी उदयश्री के अनुसार, एआई छात्रों को शैक्षणिक सत्र के दौरान विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है.

वे बताते हैं कि छात्र ऐसी परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं, जो वास्तविक समय की समस्याओं, खासकर आम लोगों के लिए फायदेमंद हों. भविष्य में भी वे ऐसी और परियोजनाएं बनाने की योजना बना रहे हैं. इन नवाचारों से न सिर्फ स्थानीय समुदाय को फायदा हो रहा है, बल्कि ये तकनीक के क्षेत्र में एक नया भविष्य रच रहे हैं.

