ETV Bharat / bharat

AI से क्रांति: खेतों से लेकर समारोह हॉल तक की समस्याओं का चुटकी में समाधान, छात्रों की पहल

विजयवाड़ा: आज का युग तकनीक का युग है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस युग की रीढ़ बन चुकी है. खेती से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक, एआई हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है. विजयवाड़ा के पीबी सिद्धार्थ कॉलेज के छात्र इस दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. ये युवा नवप्रवर्तक एआई की शक्ति का उपयोग कर किसानों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है. आइए, जानते हैं कैसे ये छात्र एआई के जरिए समाज को बेहतर बना रहे हैं.

फसलों की बीमारियों का समाधान:

कई बार छोटी-छोटी फसलीय बीमारियों के कारण किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं. अक्सर उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा कीटनाशक सही है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है. अपने गांवों में इन समस्याओं को देखते हुए, छात्र संदीप और दिवाकर ने एक अनोखा समाधान पेश किया.

उन्होंने 'यील्ड प्रेडिक्ट' नामक एक खास एआई-आधारित वेबसाइट बनाई. इस वेबसाइट पर किसान अपनी प्रभावित फसल की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं. यह तुरंत बीमारी की पहचान करती है और सही कीटनाशक का सुझाव देती है. इससे किसानों को नुकसान कम करने और सही उपाय करने में मदद मिल रही है.

प्रेसिजन फार्मिंग को बनाया आसानः

कई ग्रामीण किसान अभी भी अपनी मिट्टी के लिए अनुपयुक्त फसलें बोते हैं, जिससे पैदावार कम होती है. इस समस्या को हल करने के लिए संदीप कुमार ने एग्रीकल्चर प्रेडिक्शन नामक एक एआई-सहायता प्राप्त वेबसाइट विकसित की. किसान अपनी जमीन की स्पष्ट तस्वीर अपलोड करके मिट्टी का प्रकार, उपयुक्त फसलें और अपेक्षित पैदावार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ड्रोन के साथ स्मार्ट कीट नियंत्रणः

पारंपरिक रूप से किसान कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हैंड पंप या मोटर चालित पंप का उपयोग करते थे. अब मैन्युअल ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं. इस प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए संदीप ने 'किसान ड्रोन बॉट' विकसित किया, जिसमें एआई और IoT सेंसर एकीकृत हैं.